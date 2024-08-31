‘Gençler Türk tarımına önemli katkılar sunacak’

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Türkiye’de tarım alanında istihdamda ihtiyaç duyulan insan kaynağına erişmekte güçlük çekildiğine dikkat çeken Kacır, tarımda akıllı makinelerin kullanımının ve robotların kullanımının giderek daha fazla önem kazandığının altını çizdi ve şöyle dedi: “TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlerimiz, geliştirdikleri bu ürünlerle kendi girişimlerini kuracaklar, hem Türk tarımına hem de küresel düzeydeki tarımsal faaliyetlere önemli katkılar sunacaklar. Türkiye, inşallah Avrupa’nın tarımsal üretimde birinci ülkesi olarak tarım teknolojileri üretiminde de birinci ülkesi olacak ve böylelikle Türk ekonomisine ve aynı zamanda da geleceğimiz için çok stratejik olan tarım sektörüne yine gençlerimiz çok önemli katkılar sunacaklar.”

‘İZMİR BİLİM KENTİ OLMALI’

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Bilişim Vadisi’nin İzmir’deki kampüsünü çok önemsediklerini aktaran Kacır, “İzmir’in aynı zamanda bir bilim, teknoloji, inovasyon kenti olmasını arzu ediyoruz” dedi. “Biliyorsunuz, son yıllarda bu alanda atılmış en önemli adımlardan biri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün kurulmuş olmasıydı” diyen Kacır, “Şimdi İYTE’nin de paydaşlığında Bilişim Vadisi İzmir’de Urla’da buranın dokusuna da uygun şekilde tasarlanmış Teknopark’ın da kuruluşunu gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla Bilişim Vadisi İzmir’de bunu gerçekleştirmek, bu yarışmayı gerçekleştirmek hem tarım hem teknoloji kenti olmasını arzu ettiğimiz İzmir’in geleceğine de inşallah önemli katkılar sunacak” şeklinde konuştu.