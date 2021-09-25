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Gençler TEKNOFEST’te ‘ayağını toprağa bastı’

#TEKNOFEST#Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri#Bakan Varank
Gençler TEKNOFEST’te ‘ayağını toprağa bastı’

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (Tarım Kredi) teknoloji iştiraki TARNET’in Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamındaki yarışmaları, ‘ayağını toprağa basmak’ isteyen gençleri bir araya getirdi.

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Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “TEKNOFEST’te herkes uzaya, yukarı gökyüzüne bakarken biz aynı zamanda ayağımızı toprağa sağlam basalım istiyoruz” dedi. Girdi maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin arttırılması noktasında teknolojik gelişmelerin tarımda kullanılması ve yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Poyraz, TEKNOFEST’te tarım teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yarışmalarla etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Poyraz, yarışmalara yoğun katılım olduğunu vurgulayarak, festival kapsamında düzenledikleri tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarışmalarına değindi.

FARKINDALIK OLUŞTURDUK

Fahrettin Poyraz, yarışmalarla genel olarak verimliliği arttıracak çalışmalara öncülük etmek istediklerini ifade ederek, “Ama aynı zamanda, şehirleşen toplumumuzda gençlerimiz, çocuklarımız özellikle gıdaya erişim noktasında gıdanın üretim süreçlerini de bilsin istiyoruz. Stantlarımızda Akıllı Tarım Atölyeleri dediğimiz tüm bu süreçleri ilkokul çağından başlayarak gençlerimize anlatan, öğreten eğlenceli oyunlarımız var. Tarımla, tarım teknolojileriyle ilgili olarak ne varsa burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yarışmalara diğer etkinliklerin de üzerinde başvuru aldıklarını aktaran Poyraz, “İnanıyorum ki buradan, bir kısmı doğrudan tarımla ilgili bir kısmı da tarım niyetiyle başlamış, başta savunma olmak üzere pek çok sektörde de kullanılabilecek teknolojik gelişmelere aracılık etmiş oluruz” dedi. Tarımda teknoloji kullanımına yönelik projelerine değinen Poyraz, yaklaşık 3 yıldır drone ile ilaçlama konusuna ağırlık verdiklerini söyledi. Poyraz, “Geçtiğimiz yılda 15 ilde denemesini farklı ürün gruplarında yaptık. Çok da olumlu sonuçlar aldık. Özellikle kuraklığın konuşulduğu bu ortamda su ve tarımsal ilaç tüketiminin ciddi oranda azaldığını, enerjiden tasarruf sağlandığını, insan sağlığı açısından zirai ilaçlarla temasın minimum düzeye indiği uygulamalara aracılık ettik” diye konuştu.

Gençler TEKNOFEST’te ‘ayağını toprağa bastı’


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BAKAN VARANK ROKET TASARLADI

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’teki atölyesinde, gençlerle birlikte roket tasarladı. Ziyaretinde Varank’a Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ve Delta V Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu da eşlik etti. Burada, ‘Roketimi Tasarlıyorum’ atölyesi ve roket yarışması sergi alanı hakkında Okumuş’tan bilgi alan Varank, atölyede gençlerle birlikte roket tasarladı. TÜBİTAK SAGE mühendisleri tarafından roketin tanıtıldığı ve model roket maketinin yaptırıldığı ‘Roketimi Tasarlıyorum’ atölyesi, çocuk ve genç katılımcılardan büyük ilgi görüyor. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin daha fazla ilgi gösterdiği atölyeye, festivalin ilk 3 gününde yaklaşık 1000 öğrenci katıldı.

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#TEKNOFEST#Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri#Bakan Varank