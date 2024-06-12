Gençler iyi maaş hibrit iş istiyor

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TÜRKİYE genelinde 91 bin öğrenci ve 39 bin genç çalışanla yapılan anket, gençlerin klasik mesaili asgari ücretli işleri istemediğini gösterdi. 100 gençten 78’i, ev-ofis birlikte çalışmayı ifade eden hibrit çalışma yoksa işi kabul etmeyeceğini belirtti. Gençler ayrıca maaşın dışında yan hakların da olmazsa olmazları olduğunu vurguladı. Araştırmaya katılan gençlerin en fazla çalışmak istediği bölümler sorulduğunda ise üretim ve Ar-Ge ilk sırada yer aldı. Onları pazarlama ve reklam ile IT (bilgi teknolojisi) izledi.

131 BİN GENCE SORULDU

Araştırma, 121 üniversiteden 91 bin 342 öğrenci ile iş yaşamının ilk 5 yılında olan 39 bin 533 genç çalışanla online olarak yapıldı. Gençlere hangi meslekleri tercih ettikleri ve hangi şartlarda çalışmak istedikleri soruldu.

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Realta Danışmanlık’ın yaptığı ‘En Gözde Şirketler’ adındaki araştırmada 2024 yılında gençlerin iş hayatından talepleri ortaya konuldu. Araştırmada, gençlerin en fazla çalışmak istedikleri bölümler yüzde 24 ile üretim ve Ar-Ge oldu. Gençlerin yüzde 78’i hibrit çalışma modeli sunulmazsa çalışmayacağını belirtti. İş yaşamına başlamış gençlerde ise hibrit çalışma isteyenlerin oranı yüzde 64 oldu. Gençlerin öncelikle çalışmak istediği sektörle önceki yıllarda telekom, bankacılık ve denetim iken son araştırmada savunma sanayi, hızlı tüketim ürünleri ve e-ticaret şirketleri gözde oldu.

YAN HAKLARA ÖNEM VERİYORLAR

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Realta Danışmanlık CEO’su ve EGŞ Araştırma Direktörü Ali Ayaz, gençlerin maaş ve yan haklarla ilgili beklentilerinin önceki yıllara göre arttığına dikkat çekti. 3İK Marka İletişim Ajansı Başkanı Alper Çakıroğlu ise gençlerin üst yöneticilerden sadece sayıları değil, sosyal ve insani konuları da önemsemesini beklediklerini vurguladı.

HANGİ ŞİRKETLERİ İSTİYORLAR

Öğrenciler-yeni mezunlar ile genç profesyoneller olmak üzere iki gruba göre yapılan ve yaklaşık 131 bin gencin katıldığı araştırmada, işveren itibarı da ölçüldü. 300’e yakın şirketin yer aldığı anket sonucunda hem genç profesyoneller hem de öğrenciler-yeni mezunlar grubunda en beğenilen şirketler sırasıyla Unilever, Google ve Amazon oldu.

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Ali Ayaz

Holding bazında yapılan sınıflamada ise Koç, Borusan ve Yıldız Holding en beğenilen ilk 3’te yer aldı. 16 sektörde gençlerin beğendiği şirketler ise

şöyle sıralandı:

“Bankacılıkta QNB Finansbank, dayanıklı tüketim malları-elektronikte Arçelik, otomotivde Mercedes Benz Türk, perakende sektöründe Boyner, savunmada Aselsan, endüstriyel teknolojide Bosch ve enerjide Enerjisa Üretim ilk sıralarda yer aldı. Bilgi teknolojilerinde Google, denetimde Deloitte, e-ticarette Amazon, hızlı tüketimde Unilever, ilaç sektöründe Abdi İbrahim, telekomünikasyonda Turkcell, sigortacılıkta AgeSA Hayat ve Emeklilik, rafineri sektöründe Tüpraş.”