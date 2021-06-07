‘Gençler borsada aceleci olmasın’

Günümüzde “Finansal okuryazarlık” kavramı herkesin günlük yaşamının içinde daha ön planda yer almaya başladı. Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul iş birliğinde gerçekleşen zirvede Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç moderatörlüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

ACELECİ OLMAYIN

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Zirve’de yaptığı konuşmada, piyasaların güvenilir, şeffaf, adil ve rekabetçi ortamının işleyişine dayalı ortamı sağlamanın önemine işaret etti. Ergun, “Yatırımcılar finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenmeli, çalıştıkları aracı kurumların raporlarını, yatırım danışmanlarının tavsiyelerini incelemeli. Finansal okur yazarlık seviyesini güçlendirmeli, sosyal medyaya itibar etmemeli” dedi. Ergun konuşmasının devamında “Aracı kurumlardan yatırımcıları doğru bilgilendirmek adına analist raporlarını artırmalarını bekliyoruz” diye konuştu. Gençlerin bilinçlendirilmesi konusuna da değinen Ergun Korkmaz, Z kuşağını anlayarak işe başlamak gerektiğini söyledi. Gençlerin aceleci olmamasını isteyen Ergun “Bugün 3 koydum yarın 5 kazandım heveslerine, sosyal medyada yayımlanan fotoğraflara, oradaki gel-gel’lere düşmeyin” uyarısında bulundu.

EKONOMİYE KATKILARI DEĞERLİ

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ise açılış konuşmasında sermayenin tabana yayılmasının ve yaygınlaşmasının önemine işaret etti. Küçük hissedarların ekonomiye katkılarının değerli olduğunu ve bunun içinde finansal okuryazarlık bilgisinin önemini vurgulayan Belovacıklı şöyle devam etti: “Borsa ve halka arz konuları sadece şirketler açısından değil, küçük sermayedar içinde önem taşıyor. Böylece finansal okuryazarlık yaygınlaşır ve bilinçli bir toplum yetişir” diye konuştu.

UZMAN İSİMLER ANLATTI

ZİRVE’nin ilk panelinde Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Serkan Arman moderatörlüğünde Finansal Yatırımcı ve Analist Ahmet Mergen, Piramit Menkul Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner, FODER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sağman ve Finansal Okuryazarlık Öncüsü Özlem Denizmen ile “Bütçemi nasıl yönetirim?” konusu masaya yatırıldı. Finansal okuryazarlıkta konunun temeline inilerek süreçlerin, hedef belirlenerek oluşturulması, doğru varlık yönetimi gibi konular, panelistlerin uzmanlığında işlendi. Zirvenin ikinci yarısında ise Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Ebru Sungur moderatörlüğünde Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ve Milliyet Gazetesi Yazarı Zeynep Aktaş ile “Küçük yatırımcı neden borsada yer almalı?” konusu mercek altına alındı. Küçük sermaye sahipleri ve gençlerin borsaya yatırım yapacakları zaman nelere dikkat etmeleri gerektiğine değinildi.

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