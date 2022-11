Gençler 30 saat boyunca en iyi fikir için yarıştı! Yarışmanın kazananları belli oldu...

Haberin Devamı

Finale kalan 24 takım dün İstanbul’da gerçekleşen açılış töreninin ardından 30 saat aralıksız sürecek blokzinciri yarışı için kolları sıvanmıştı. Takımlar, e-Devlet’te var olan servislere veya e-Devlet’e uygun olabilecek yeni servislere blokzincir teknolojisini entegre etmek için yarıştı. Bu sayede, e-Devlet gibi merkezi bir yapı ilk kez ‘blokzincir’ gibi dağınık ama bir o kadar güvenli ve şeffaf bir teknolojiyle buluşacak. Etkinlik ile blokzinciri teknolojisinin sadece kripto para ve finans sektöründe kullanılmadığı; şeffaflık, takip edilebilirlik ve güvenirlik açısından faydalı bir teknoloji olduğu gösterilmek isteniyor.

YARIŞMADA FİNAL HEYECANI YAŞANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması'nın ödül töreninde konuşma yaptı. Bakan Varank konuşmasına başlamadan önce Taksim'deki patlamaya ilişkin süreci yakın bir şekilde takip ettiklerini ifade ederek üzüntülerini dile getirdi. Blokzincir teknolojisinin iş yapış şekillerini kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Bakan Varank, "Blokzincir, akıllı sözleşmeler ile dijital haklar alanına yeni bir bakış kazandırırken, kayıt saklama tarafında tapu, oylama, telif gibi farklı başlıklarda oldukça yenilikçi yaklaşımlar sunabilir. Konuyla ilgili literatür taraması yaptığınızda özellikle son beş senede ilginin katlanarak arttığını görebilirsiniz. Blokzincir konusunda keşfedilebilecek daha birçok yenilik alanı var. İşte yeni fikirlerin yeşermesine vesile olacak Dijital Türkiye Blokzincir Hackathon'u dikkatleri blokzincir teknolojisine çekmek üzere gerçekleştirildi. Blokzincir tabanlı yenilikçi çözüm geliştirmek isteyen gençler burada kesintisiz 30 saat boyunca ter döktüler" dedi.

İLK ÜÇ TAKIM KRİPTO VARLIK İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bu yarışmayla dikkatleri, maddi kazanç hevesinin beslediği kripto paralardan ziyade blokzincirin sunabileceği diğer çözümlere kaydırmak istediklerini belirten Varank, "Biliyorsunuz e-devlet kapısı vatandaşlarımızdan çokça övgü toplayan bir platform. Kullanıcı sayısı 60 milyonu geçen e-devlet portalından 6 bini aşan hizmet sunuluyor. Bürokrasiyi azaltan, vatandaşlarımızın konforlu şekilde hizmet almasını sağlayan bu platform elbette büyümeye devam edecek. Belki de Hackathon sonucu ortaya çıkan fikirlerden bazıları ile şeffaflığı ve güvenilirliği artırarak yeni hizmetleri buraya ekleyeceğiz. Veya var olan hizmetleri daha iyi hale getirebileceğiz. Bu yüzden bu yarışma, blokzincirin gerçek hayata dönük çözümlerini uygulamaya geçirmek adına oldukça önemli bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

Varank, dereceye giren takımlara kripto varlık ödülünün yanı sıra İlk üçe giren takımlara, TOGG ile iş birliği yapma imkânı sunulacağını açıkladı. Konuşmasının ardından Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile birlikte yarışmada dereceye giren takımlara ödüllerini sundu. 30 saat süren yarışmada birinci takıma 10 bin dolar, ikinci takıma 5 bin dolar ve üçüncü takıma 2 bin 500 dolar değerinde kripto varlık ödülü verildi.

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ NEDİR? BU TEKNOLOJİ İLE NE YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da etkinlik hakkında merak edilen detaylara değindi. CNN TÜRK'e konuşan Koç şu ifadeleri kullandı:

Blokzincir teknolojisi yeni bir teknoloji. Herkesin blokzincir deyince aklına kripto paralar geliyor ama blokzincir teknolojisinin en önemli yapısı dağınık bir mimariye sahip olması. Ve şeffaflığı ve güvenliği sağlayan günümüzün en son teknolojilerinden birisi. Türkiye'nin yüzyılı artık dijitalin yüzyılı. Bizde Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bu yenilikçi teknolojileri gençlerimizle paylaşmak istiyoruz ve böyle bir yarışma düzenledik.

Bu yarışmadaki esas amaç tamamen bu blokzincir teknolojisi ile e-devleti, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak biz e-devletin sorumlusuyuz, 61 milyondan fazla kullanıcısı olan, geçen sene tek başına 3 milyar kamu hizmetini vermiş olduğumuz çok büyük bir portal.

Biz bu e-Devlet teknolojisinin üzerine yeni ne koyabiliriz diye biz düşünmek yerine bu arkadaşlarımızı, gençlerimizi çalıştıralım dedik. Gençlerimize böyle bir imkan sunduk. Öncelikle bir ön başvuru yaptık.

1000'in üzerinde gencimiz Türkiye'den blokzinciri seven ,e-devleti seven, vatanını milletini seven gençlerimiz bu yarışmaya katıldılar. Ön eleme yaptık ve burada görmüş olduğunuz 88 genç arkadaşımız, 24 takım oluşturdular. Ve dünden itibaren 30 saattir uyumadı bu arkadaşlarımız.

Sürekli blokzincir ile e-devleti nasıl entegre edebiliriz, vatandaşlarımıza blokzincirli teknolojilerle nasıl daha iyi hizmetler verebiliriz diye düşünüyorlar. Ama tek düşünmekle kalmıyor, bunu da uygulamaya geçirdiler.

Biz bir test ağı kurduk ve bu ağın üzerinde bunu gerçek olarak bize gösterecekler.

Hem sunum yapacaklar hem de teknolojiyi gösterecekler

Ve en iyi sunumu, en iyi teknolojiyi gösteren arkadaşlarımızlar da birinci olacak.

BAŞKA YARIŞMALAR OLACAK MI? NASIL BAŞVURACAKLAR?



Dijital Dönüşüm Ofisi olarak gençleri her zaman yanımızda tutmak istiyoruz. Onlarla beraber projeler geliştirmek istiyoruz. Şunu söylemem gerekiyor. Biz Teknofest'te siber güvenlik yarışmaları yapıyoruz burada da ilk defa Digiathon yani dijital teknolojilerle e-devleti birleştiren bir yarışma gerçekleştirdik. VE bunu her sene yapmak istiyoruz.

Bu ilki oldu. İnşallah seneye başka bir konu ile başka bir konseptle yenilikçi teknolojilerimize ama tek paydaşımız gençler. Gençlerle birlikte bu yarışmalara devam edeceğiz