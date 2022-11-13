Gençler 30 saat boyunca en iyi fikir için yarışacak! E-Devlet’in kapısına ‘blokzincir’ vuracaklar

Haberin Devamı

Finale kalan 24 takım dün İstanbul’da gerçekleşen açılış töreninin ardından 30 saat aralıksız sürecek blokzinciri yarışması için kolları sıvadı. Takımlar, e-Devlet’te var olan servislere veya e-Devlet’e uygun olabilecek yeni servislere blokzincir teknolojisini entegre edecek. Bu sayede, e-Devlet gibi merkezi bir yapı ilk kez ‘blokzincir’ gibi dağınık ama bir o kadar güvenli ve şeffaf bir teknolojiyle buluşacak. Etkinlik ile blokzinciri teknolojisinin sadece kripto para ve finans sektöründe kullanılmadığı; şeffaflık, takip edilebilirlik ve güvenirlik açısından faydalı bir teknoloji olduğu gösterilmek isteniyor.

DEĞİŞİM KAÇINILMAZ

Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dijital çağın adeta ışık hızıyla ilerlediğini belirterek, “Sektörün literatürü durmaksızın güncelleniyor. Her geçen gün blokzincir, metaverse, NFT, kripto para, dijital ikizler gibi kavramlara bir yenisi eklenmekte. Bu hızlı değişim, üretme, istihdam etme, ticaret yapma ile kültür ve sanat üretme şekillerini de kökten değiştirmekte. Dolayısıyla bankacılık sisteminden lojistik ve tedarik zincirlerine, alışkanlıklarımıza kadar radikal değişim kaçınılmaz bir hal almakta” dedi. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise şu ifadeleri kullandı: “Bu teknolojiyi kullanarak yenilikçi çözümler üreten gençler neden bizim gençlerimiz arasından çıkmasın dedik. Bir ilki gerçekleştirerek DIGIATHON projesini hayata geçirdik. e-Devlet’in yıllardır altyapısını kuran TÜRKSAT, blokzincir konusunda önemli bir paydaş olan Avalanche ve yeni gözdemiz Togg ile birlikte bu yıl ilk defa düzenlediğimiz Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonuna milli teknoloji hamlesinin blokzincir ayağı diyebiliriz. Dünya çapında başarılar kazanmış e-Devlet’e blokzincir teknolojisinin ilk adımı burada atılacak.”

Haberin Devamı

BİRİNCİYE TOGG İLE TEST SÜRÜŞÜ

Bugün sona erecek DIGIATHON 2022 yarışmasında birinci takım, 10 bin dolar değerinde AVAX (kripto bara birimi), Togg ile test sürüşü, 2023 Avalanche Zirvesi’ne Togg ile katılım hakkı ve Avalanche etkinliklerinden birisi için Whitecard’ın sahibi olacak. İkinci takım, 5 bin dolar değerinde AVAX ve 2023 Avalanche Zirvesi’ne Togg ile katılım hakkı kazanacak. Üçüncü takım ise 2 bin 500 dolar değerinde AVAX ödülünün sahibi olacak.