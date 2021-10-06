Genç istihdamında çarpıcı rapor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
Beşiktaşta Sergen Yalçın, PFDKya sevk edildi İşte alacağı muhtemel cezaBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza#Sergen Yalçın
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Taliban izin vermeyince... Özgür müzik operasyonuTaliban izin vermeyince... Özgür müzik operasyonu!#Afganistan
Sıcağı sıcağına çöken sosyal medya anketiSıcağı sıcağına çöken sosyal medya anketi#Sosyal Medya
ABDde CIA depremi Tek tek avlandılarABD'de CIA depremi! Tek tek avlandılar#ABD
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
850 bin esnafı ilgilendiriyor TBMMde kabul edildi850 bin esnafı ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi#Vergi Kanunu
İstanbulun göbeğinde akılalmaz olay Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...#Salih Asilsoy
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım'Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım?'#Saç
Farah Zeynepten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukatFarah Zeynep'ten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukat#Farah Zeynep Abdullah
Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahine emanet Hem futbolcu hem hoca...Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...#Nuri Şahin
Skandalı 19 yıl sonra ifşa etti Elçilikteki yemekte taciz ettiSkandalı 19 yıl sonra ifşa etti! 'Elçilikteki yemekte taciz etti'#Fransa
Gurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişmeGurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişme!#Cinayet
HABERLEREkonomi Haberleri

Genç istihdamında çarpıcı rapor

#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Genç İstihdam#Rapor
Genç istihdamında çarpıcı rapor

Uzun süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen ‘Ulusal Genç İstihdam Eylem Planı’ kamuoyuna açıklandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren planda ne eğitimde ne de istihdamda olan (NEET), bir başka deyişle “bir şey yapmayan” gençlerle ilgili çarpıcı veriler yer aldı.

Haberin Devamı

Türkiye’de de yüksek öğretimli gençlerin yüzde 41.7’sinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirtilen planda “Bu da eğitimden işgücü piyasasına geçişte önemli sorunların olduğunu ortaya koymaktadır” denildi. Planda askerliğin de NEET oranlarını artırdığı ifade edildi.

Türkiye’de NEET olan gençlerin oranının lise altı eğitimlerde yüzde 23.1, lise düzeyinde yüzde 26.7, mesleki veya teknik lise düzeyinde ise yüzde 34.2 olduğu vurgulanan planda şöyle denildi: “Türkiye’de, okuryazar olmayanlar hariç, eğitim durumu yükseldikçe, NEET oranlarının da yükseldiği dikkat çekmektedir. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de ilköğretim mezunu insanların, üniversite ve daha yüksek eğitim almış bireylere göre daha kolay iş bulmasıdır. Eğitim seviyesi düşük olan gençlerin daha kolay istihdama katılabilmesinin nedeni düşük ücretlere razı olması. Yüksek eğitimli gençlerde ise diğerlerine göre daha yüksek ücret beklentisi var.”

HER İKİ GENÇTEN BİRİ

Haberin Devamı

2020 yılı itibariyle 15-29 yaş gençlerin NEET olma olasılığının en yüksek olduğu bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu ifade edilen çalışmada, Türkiye genelindeki NEET oranının yüzde 24.5 ile yüzde 51.2 arasında değiştiği ifade edildi. En düşük NEET oranlarının Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde olduğu belirtilen planda, bu bölgeyi Antalya, Isparta ve Burdur illerinden oluşan bölgenin takip ettiği belirtildi. En düşük oranlara sahip bölgelerde dahi gençlerin dörtte birinin NEET statüsünde olduğu vurgulanan raporda şu saptamalar yer aldı: “Ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış bölgelerde NEET oranlarının çok daha fazla olduğu, politika üretim süreçlerinde bölgeler özelinde yerel stratejiler geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Genç İstihdam#Rapor