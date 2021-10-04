Genç işsizliğinde hedef yüzde 17.8

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Genç işsizliğinin 2023 yılı sonuna kadar yüzde 17.8’e indirilmesi hedefleniyor. Kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve 2021-2023 dönemini kapsayan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi’ne göre, 2020 yılında yüzde 25.3 olan genç işsizliğinde 3 yıl içinde 7.5 puanlık gerileme olacak. Bu hedefe ulaşmak için askerlikte mesleki eğitimler verilecek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü modülleri üzerinden de gençlere ücretsiz veya indirimli eğitimler sağlanacak.

HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN GENÇLER

Aynı zamanda eylem planını da içeren Ulusal Genç İstihdam Stratejisi, önceki gün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve geleceğin işleri konularında atılacak adımları içeren stratejide, ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET), bir başka deyişle hiçbir şey yapmayan gençler için de ayrı bir bölüm ayrıldı. Stratejiye göre, 2020 yılı itibariyle yüzde 28.3 olan NEET gençlerin oranı, 2023 yılında yüzde 20’ye indirilecek. Bunun için potansiyel NEET olarak tespit edilen gençlere, iş ve meslek danışmanlığı öncelikli olmak üzere, İŞKUR destekleri sunulacak. Gençlerin daha çok istihdam edilmesiyle de, 2020 yılı itibariyle yüzde 39.1 olan gençlerin işgücüne katılma oranı, 3 yıl içinde yüzde 46’ya yükselecek.

AB’NİN JOBCENTER MODELİ TÜRKİYE’YE DE GELECEK

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Stratejinin hedeflerine ulaşmak için hazırlanan eylem planında da 109 tedbir yer aldı. Bu tedbirlerin bazıları şöyle:

* Oda ve borsalarda Avrupa Birliği ülkelerindeki jobcenter benzeri işçi ve işverene destek veren bürolar açılacak. AB’deki uygulamada “jobcenter”lar, borç danışmanlığından psikososyal desteğe kadar birçok alanda iş arayan kişilere destek oluyor.

* Silah altında olan gençlere meslek sahibi olmaları için çeşitli işkollarında sertifikalı eğitimler verilecek

* Yükseköğrenim mezunlarına yönelik düzenli olarak istihdam izleme araştırmaları yapılacak.

* Gençlerin beceri ve yetenekleriyle uyumlu, özellikle yazılım gibi yenilikçi alanlarda, kısa süreli sertifika ve diploma programlarının düzenlenecek.

SİBER GÜVENLİK İHTİSAS ÜNİVERSİTELERİ

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* Sanayide dijital dönüşüm teknolojileri ve uygulama alanlarındaki yüksek lisans ya da doktora programlarına, bu alanda istihdam edilen genç çalışanların katılımı desteklenecek.

* Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sistemi eğitim modülleri üzerinden gençlere, ücretsiz, indirimli SHGM onaylı eğitim sertifikası elde etme imkânı sunulacak.

* Siber güvenlik ihtisas üniversiteleri belirlenecek.

* Mesleki ve teknik anadolu liselerinde eğitim verilirken, 47 alanda geleceğin meslekleri ile uyumlu seçmeli meslek dersleri ve sertifika programları hazırlanacak.

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* Genç ihracatçı sayısının artırılması için çalışma yapılacak.