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Genç iklim elçilerinden çağrı: 2030’a kadar kömürden çıkalım

#İklim Değişikliği#İklim Krizi#Kömür
Genç iklim elçilerinden çağrı: 2030’a kadar kömürden çıkalım

Türkiye’nin genç iklim elçileri İklim Şûrası’na katılarak, iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirmek üzere en acil ve en temel adımları içeren bir bildiri hazırladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile özel oturumda bir araya gelen gençler, Türkiye’nin 2030 yılına kadar kömürden çıkış için yol haritasını ilan etmesi çağrısında bulundu. Ülke çapında atık yönetimi konusunda da seferberlik ilan edilerek, atıkların dönüştürülmesi ve israftan kaçınılması da talepler arasındaydı. Türkiye’nin 81 üniversitesinden İklim Şûrası’na katılan 209 iklim elçisi genç, hazırladıkları bildiride işletmelerin ‘Yeşil Mutabakat’a uyum konusunda desteklenmelerinden, tarımda planlı ve satış garantili üretim modeline geçilerek suyun verimli kullanılmasına kadar kritik önerilerde bulundular. Bildiride “İklim krizine yönelik etkili ve kapsayıcı bir mücadelenin verilebilmesi için siyaset üstü bir dilin kullanılması elzemdir. Ülkemizin tüm karar alıcılarına, gerekli yasal düzenlemeleri ve mevzuat çalışmalarını yapmak, daha kapsamlı iklim değişikliği eylem planları oluşturmak, fosil yakıtlara bağlı kalınmayan sürdürülebilir, eşit ve yeşil bir ekonomik kalkınma planını oluşturmak üzere çağrıda bulunuyoruz” denildi.

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#İklim Değişikliği#İklim Krizi#Kömür

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