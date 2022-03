Genç ihracat elçileri geliyor

Haberin Devamı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkan adayı Çetin Tecdelioğlu, ilk hedeflerinin 16 proje ile 20 milyar dolar ihracat olduğunu açıkladı. Hedef ülkelerden genç istihdamla ihracat elçileri, e-ihracat ve dijitalleşme, sektör endeksi, üye sorunlarının 24 saat içerisinde çözüme kavuşması için kurulacak 'kırmızı hat' ve Kadın ihracatçılar Tecdelioğlu'nun öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.



Tecdelioğlu, "AISEC, üniversite öğrencileri ve mezunlar için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarını farklı ülkelerdeki genç yetenekler ile buluşturan dünyanın en büyük gençlik organizasyonu. Biz de UR-GE heyetlerimizin etkinliklerini artırabilmek için hedef pazar ülkelerden 6 aylık sürelerle yabancı stajyer öğrenci istihdam ederek bu öğrencilerin o coğrafyaları ve ülkeleri çok daha yakından tanıyan danışman rehber olarak bahsekonu Ur-Ge çalışmaları ve heyetlerinde görevlendirilmelerini sağlayacağız. Bir nevi sektörümüz adına genç ihracat elçilerimizi harekete geçireceğiz" dedi.

Sektörel ihtisas komiteleri



Tecdelioğlu, sektörel ihtisas komitelerinin önemine vurgu yaparak, "Her sektörün kendine özel ihtiyaçları, talepleri ve hedefleri olduğunun bilinciyle en az 10 firmanın yer alacağı “Sektörel İhtisas Komiteleri” kurarak her sektörün kendi stratejisini oluşturarak kendi hedefleri doğrultusunda ihracat faaliyetlerine yönelmesini sağlayacağız. Sektörler bazında yapılacak çalıştaylar ve ortak akıl toplantılarında yol haritaları belirlenirken üyeler arası ilişkilerin güçlenmesini destekleyeceğiz. Dünyadaki tüm pazarlarda sektörlerimizi daha etkili tanıtarak, rakip analizleri, fırsat analizleri yapacağız ve üyelerimizin pazara giriş ve pazarda tutunma çalışmalarına destek olacağız. Uluslararası birlik, dernek, ticaret odası gibi kurumları le iş birlikleri yapılarak ihracatımıza katkı sağlayacak daha etkin bir ilişki ağı kuracağız. Teknik bir üniversitemiz bünyesinde kurulacak Bakır İhtisas Bölümü ile bakır sektörünün ihtiyaçlarına yönelik akademik çalışmalar gerçekleştirilirken yine üniversite bünyesinde kurulacak test merkezleri ve laboratuvarlar da sektöre hizmet verecek.

Alüminyum sektöründe de yurtiçi ve yurtdışı temsiliyet gücünü artıracağız daha detaylı çalışmalara imza atacağız. Diğer yandan birliğimizde nispi aidat ücretlerinin de aşağı yönde revize edilmesi için çalışma başlatacağız" dedi.



AYLIK SEKTÖR ENDEKSİ



Tecdelioğlu, göreve gelmeleri halinde aylık olarak dış ticaret verilerini sadece rakamsal değer olarak değil, özellikle her bir sektörün oluşturduğu katma değer ile analiz ederek basınla paylaşacaklarını söyledi ve şöyle devam etti: "Bu şekilde verilerin paydaşlarımız için de ihracat stratejilerinde kullanabilecekleri güvenilir bir kaynak olmasını sağlayacağız. Aylık raporlarımızda da katma değeri yüksek ihracat gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan ar-ge ve inovasyon konusunda dünya trendlerini takip ederek, yeni teknolojilerden ve sektördeki son gelişmelerden düzenli olarak üyelerimizi haberdar edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin yeni dönemde ihracatla büyümeyi odak noktasına koyduğunu hatırlatan Tecdelioğlu, "İhracatımızı artırmak için değişen ticaret sistemine ve yeni dünya düzenine uyum sağlamak artık bir zorunluluğumuz. Dijitalleşme ve e-ihracat üyelerimize destek vereceğimiz önemli başlıklar arasında yer alacak. Bize göre katma değerli ihracat katma değerli projelerle olur. Sektörümüzün, Türkiye'nin toplam ihracatına çok daha fazla katkı verecek potansiyeli var. Bunu gerçekleştirmek için ben ve ekibim göreve talibiz" ifadelerini kullandı.