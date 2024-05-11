Genç gönüllüler için turneye çıktı

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Gençlerin gönüllü olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini ve bireysel gelişimlerini güçlendirmelerini sağlayan Şehrin İyi Hali, Eskişehir’de başlayan bir ‘turne’ ile daha fazla genci gönüllülükle tanıştırmayı hedefliyor. Etkinlikte müzisyen Harun Tekin, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, akademisyen Prof. Dr. Itır Erhart ve TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da yer aldı. Buluşmada gönüllülük odaklı sohbetler, Harun Tekin’in akustik performansı ve çevre atölye çalışması gençlerden yoğun ilgi gördü. Projenin danışmanı Prof. Dr. Itır Erhart’ın sorularını yanıtlayan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Şimdiye dek 22 bini aşkın üniversite öğrencisi Şehrin İyi Hali çatısı altında toplumsal sorumluluk projelerine katkı sundu. Gençler sürdürülebilir bir dünya için emek verdi, liderlik becerilerini, empati yeteneklerini ve sorumluluk duygularını geliştirdi. Şehrin İyi Hali projemizin sosyal etkisi güçlü. Akbank olarak her 1 TL’lik yatırıma karşılık 4.38 TL’lik sosyal değer yarattığımızı gördük” dedi.