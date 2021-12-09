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Genç girişimcilere oyun merkezi

#Oyun Geliştirme Merkezi#İstanbul#Ekrem İmamoğlu
Genç girişimcilere oyun merkezi

Beyoğlu’nda genç girişimciler için, Oyun Geliştirme Merkezi (OGEM) açıldı. Açılışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Hit and Boom’ oyununun yaratıcılarıyla ‘Metrocrafter’ rumuzuyla oyun oynadı.

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İBB tarafından hayata geçirilen ve uzman kişilerin de destek vereceği merkezde, oyun tasarımı ve yayıncılık stratejisi hakkında, temel ve ileri düzey eğitimler verilecek. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden oyun tasarımcıları, eğitimlere destek sunacağı proje kapsamında, tasarıma ilgi duyan, ortaokul, lise öğrencileri okul gezilerinde OGEM’lerden ilham alabilecek.

İmamoğlu, gençlere yaptığı konuşmada, yurtdışından daha fazla oyun stüdyosunu, yayıncısını, yatırımcısını da İstanbul’a çekmeyi hedeflediklerini belirtip, “OGEM’de, oyun sektörü özelinde etkinlik, fuar konusunda da size taahhütte bulunuyoruz” dedi.

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#Oyun Geliştirme Merkezi#İstanbul#Ekrem İmamoğlu

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