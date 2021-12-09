Genç girişimcilere oyun merkezi

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İBB tarafından hayata geçirilen ve uzman kişilerin de destek vereceği merkezde, oyun tasarımı ve yayıncılık stratejisi hakkında, temel ve ileri düzey eğitimler verilecek. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden oyun tasarımcıları, eğitimlere destek sunacağı proje kapsamında, tasarıma ilgi duyan, ortaokul, lise öğrencileri okul gezilerinde OGEM’lerden ilham alabilecek.

İmamoğlu, gençlere yaptığı konuşmada, yurtdışından daha fazla oyun stüdyosunu, yayıncısını, yatırımcısını da İstanbul’a çekmeyi hedeflediklerini belirtip, “OGEM’de, oyun sektörü özelinde etkinlik, fuar konusunda da size taahhütte bulunuyoruz” dedi.