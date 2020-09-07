Genç girişimcilerden dünyaya faydalı fikirler

Etkinlik kapsamında YGA’lı 8’i üniversiteli, 1’i liseli 9 ekip Birleşmiş Milletler’in yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan birini seçerek dünyaya faydalı pozitif teknolojiler ile geliştirdikleri girişim fikirleri üzerine çalıştı.

Ekipler, altı hafta boyunca ‘Girişimciye Dönüş Platformu’ üzerindeki aşamaları tamamlayıp, her hafta YGA girişimlerindeki kuruculardan danışmanlık alarak “Greentech Weekend”e hazırlandı. Ön elemeden geçen 4 girişim ekibi, fikirlerini aralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Oğuz Can, Dorman Capital Kurucusu Ebru Dorman ve Girişim Sermayesi Şirketi 212’nin Yönetici Direktörü Ali Karabey’in yer aldığı jüriye sundu. Seçilecek girişim fikirleri YGA’nın yeni girişim adayları olarak desteklenecek.

Türkiye’de kurulan kâr amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu YGA, vicdanlı ve donanımlı çift kanatlı gençlerin keşfedildiği, yetiştirildiği ve desteklendiği; insanlığa faydalı, dünya çapında ilklere, birlikte imza atabildiği global etki odaklı bir girişimcilik ekosistemi. İşte dünyaya faydalı pozitif teknolojiler ile geliştirilen girişim fikirleri:

Quick-Jeans: Kullanılmayan kıyafetlerin STK’lara bağışlanmasını kolaylaştırıyor.

SaveAll: İnsanların enerjiyi doğru kullanması için kişiye özel tüketim önerileri geliştiriyor.

Energyzen: Yenilenebilir enerjiye geçmek isteyen haneleri ilgili şirketlerle buluşturan online bir pazar yeri olarak çalışıyor.

FarmApp: Çiftçinin laboratuvar sonucuna göre çıkan toprak analizi ve alınan verilere göre atıl arazisinde yetiştirebileceği ürünleri modelliyor.

See U Soon: Kıyıya paralel ve entegre deniz hatlarını kullanan küçük ve hızlı deniz araçlarından oluşuyor.

Solar For All: Tüketicilerin güneş enerjisi santrali yatırımlarının teknik, ekonomik ve yasal süreci hakkında anlaşılır ve yalın bilgi edinmesini sağlıyor.

Consolar: Güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşamaması problemine çözüm olarak tasarlanmış aktif soğutmalı konsantre bir güneş enerjisi sistemi olarak çalışıyor.

Wastep: Atık yönetim önerilerinin paylaşıldığı bir uygulama olarak hizmet veriyor.

U&U: Üniversite öğrencileri online olarak bir araya gelerek, hobi alanları, dersleri ya da ilgi duydukları konularla ilgili görüşüp, fikir ve bilgi alışverişinde bulunuyor.