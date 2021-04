Gemi ve yat, martta ihracatını en fazla artıran sektör oldu

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Mart 2020'de 68 milyon 798 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 123,8 artarak 153 milyon 993 bin dolara yükseldi.

Gemi ve yat sektörü ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti. Geçen ay Türkiye'nin 16 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 108 milyon 580 bin dolarını Yalova gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 70,5'ine denk geldi.

Yalova'nın ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 30 milyon 695 bin dolarla İstanbul ve 7 milyon 734 bin dolarla Bursa oldu.



MİKTAR BAZINDA EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI NORVEÇ'TE KAYDEDİLDİ

Gemi ve yat sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti. Norveç'e şubatta 108 milyon 571 bin dolarlık ihracat yapıldı. Norveç'i, 11 milyon 686 bin dolarla Malta, 9 milyon 70 bin dolarla ABD, 6 milyon 718 bin dolarla Birleşik Krallık ve 6 milyon 480 bin dolarla Romanya takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 89 milyon 884 bin dolarla Norveç'te kaydedildi. Sektörün alt kalemlerine bakıldığında, mart ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 120 milyar 939 milyon 248 bin dolarla gemi ihracatı yaparken, bunu 12 milyar 470 milyon 269 bin dolarla yat, tekne ve bot ihracatı takip etti.

Martta 7 milyar 978 milyon 774 bin dolarlık deniz tankeri, 6 milyar 621 milyon 408 bin dolarlık römorkör, 4 milyar 826 milyon 179 in dolarlık gemi yan sanayi ve 1 milyar 157 milyon 448 bin dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı.



"YILIN İKİNCİ YARISINDA SEKTÖR İHRACATI ÇOK DAHA YÜKSEK BİR İVME İLE YÜKSELECEK"

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak mart ayında Türkiye’de ihracatını en çok artıran sektör olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Seven, gemi yat ve hizmetleri sektörü için ihracat tutarlarını değerlendirmek adına aylık dönemlerin yanıltıcı olabilmekte olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk aylarında da sektörümüz adına aynı durumun tersi geçerliydi. Sektörümüzle ilgili ihracat verilerini yorumlarken daha geniş zaman aralıklarıyla yaklaşmakta fayda var. Yılın ilk iki ayında deniz tankeri ve yat ihracatları gerçekleştiren sektörümüz, mart ayı ile birlikte diğer ana iştigal ürünleri olan balıkçı gemileri ve römorkörlerin de teslimlerini yapmaya başladı. Yılın ilk çeyreği itibariyle henüz tam olarak rakamlara yansımamış olsa da, 2021 yılının sektörümüz adına ihracat anlamında başarılı bir yıl olacağı izlenimini veriyor. Birçok tersanemiz bu yıl içerisinde siparişlerini teslim edecekler. Özellikle yılın ikinci yarısında sektör ihracatının çok daha yüksek bir ivme ile yükseleceğini ve geçtiğimiz yıl rekor ihracat artışı ile gerçekleştirilen 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracat tutarının üzerine çıkmayı hedefliyoruz."

