‘Gelişmiş ekonomilerde işsizlik arttı’

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Fitch’ten yapılan açıklamada, işsizlik oranları tarihsel standartlara göre düşük kalmaya devam etse de iş gücü piyasası koşullarının gevşemesinin ücret enflasyonundan biraz baskıyı almaya başladığı kaydedildi. Bu durumun, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının faiz indirimlerini haklı çıkarmalarına yardımcı olduğu anlatılan açıklamada, işsizlik oranlarının ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya ve İsviçre’de arttığına işaret edildi.

DEĞİŞEN ORANLAR

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “ABD’de bir yıl önce yüzde 3.5 seviyesindeki işsizlik oranı Temmuz 2024’te yüzde 4.3’e yükseldi. İngiltere’de Kasım 2023’te yüzde 3.8 olan işsizlik oranı mayısta yüzde 4.2’ye çıktı. Kanada’da Ocak 2023’te yüzde 5 olan oran Temmuz 2024’te yüzde 6.4 oldu. Almanya’da Mayıs 2023’te yüzde 2.9 olan oran Haziran 2024’te yüzde 3.4’e yükseldi. Avustralya’da Haziran 2023’te yüzde 3.5 seviyesindeki işsizlik oranı Temmuz 2024’te yüzde 4.2’ye çıktı. İsviçre’de Haziran 2023’te yüzde 2 olan işsizlik oranı Temmuz 2024’te yüzde 2.5 oldu.”

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Avrupa, İngiltere, İsviçre ve Kanada merkez bankalarının son 2-3 ayda politika faizlerini düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili getirisinin de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın gelecekte faiz oranlarını düşüreceği beklentisiyle düştüğü belirtildi. Açıklamada, buna karşın politika faizini, Japonya Merkez Bankası’nın yüzde 0 ila yüzde 0.1 aralığından yüzde 0,25’e yükselttiği, Rusya Merkez Bankası’nın da hızlanan enflasyon karşısında 200 baz puan artışla yüzde 18’e çıkardığı anımsatıldı. m AA