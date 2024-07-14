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Gelişen piyasalara 110 milyar dolar

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#Uluslararası Para Fonu#IMF#Gelişen Piyasalar
Gelişen piyasalara 110 milyar dolar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmekte olan piyasalara sermaye akışlarının geçen yıl, 2022’de yaşanan düşük seviyelerden biraz toparlandığını, Çin hariç gelişmekte olan piyasalara net sermaye girişlerinin 110 milyar dolara çıktığını belirtti.

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IMF’nin yayımladığı “Dengesizlikler Azalıyor” başlıklı Dış Sektör Raporu’nda, 2023 verilerine göre dünyanın en büyük 30 ekonomisinin dış sektör değerlendirmesi yapıldı.

Bloomberg’de detayları yer alan raporda, geçen yıl önemli gelişmiş ekonomilerdeki sıkı para politikası koşullarının devam etmesiyle, ABD dolarının 2023’te ve 2024’ün başlarında tarihi standartlara göre güçlü kaldığına işaret edilerek, diğer rezerv para birimi hareketlerinin karışık olduğu belirtildi.

5 YILIN REKORU

Gelişmekte olan piyasalara net sermaye girişlerinin geçen yıl, 2022’de yaşanan düşük seviyelerden biraz toparlandığı kaydedilen raporda, Çin hariç gelişmekte olan piyasalara net sermaye girişinin 110 milyar dolara yükseldiği ve bunun 2018’den bu yana en yüksek seviye olduğu aktarıldı.

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Raporda, küresel parasal sıkılaştırma döneminde beklendiği gibi gelişmekte olan piyasalara daha oynak net portföy girişlerinde düşüş görüldüğü ancak doğrudan yabancı yatırım net girişlerinin daha istikrarlı olduğu ifade edildi. Çoğu gelişmekte olan piyasanın küresel parasal sıkılaşmanın ortasında dayanıklılık gösterdiği vurgulanarak, bunun kısmen daha güçlü temellerden kaynaklandığı, birçok ülkenin artık daha sağlam mali, parasal ve finansal politika çerçevelerinden, politikaların ve araçların daha etkili uygulanmasından faydalandığı kaydedildi.

 
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#Uluslararası Para Fonu#IMF#Gelişen Piyasalar

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