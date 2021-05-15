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HaberlerEkonomi HaberleriGelir paylaşımı modeliyle güneş enerjisi santrali kurulumu işi ihale edilecek
GeriEkonomi Gelir paylaşımı modeliyle güneş enerjisi santrali kurulumu işi ihale edilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 15.05.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Gelir paylaşımı modeliyle güneş enerjisi santrali kurulumu işi ihale edilecek

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Gelir paylaşımı modeliyle güneş enerjisi santrali kurulumu işi ihale edilecek

Bayat Belediye Başkanlığı gelir paylaşımı modeliyle güneş enerjisi santrali kurulumu işi ihale edecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, ulaşım, nakliye, sözleşme ve ihale dokümanında belirtilen her türlü giderler yükleniciye aittir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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