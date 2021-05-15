Gelir paylaşımı modeliyle güneş enerjisi santrali kurulumu işi ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, ulaşım, nakliye, sözleşme ve ihale dokümanında belirtilen her türlü giderler yükleniciye aittir.

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