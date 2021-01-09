Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği başvuru sonuçlarını bakanlık açıklayacak

Gelir kaybı desteğinin hesaplara yatacağı tarih esnaflar tarafından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığının destek paketine yönelik hazırladığı bilgilere göre, aylık 1000 lira olarak belirlenen gelir kaybı destek paketi değerlendirme sonrası hesaplara ödenecek. Gelir kaybı başvuruları 11 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Başvurular tamamlandıktan sonra sonuçlar açıklanacak. Ödeme tarihi ise daha sonra açıklanacak.

GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuru işlemleri 11 Ocak tarihine kadar sürecek. Dolayısıyla ödemelerin 11 Ocak'tan sonra yapılacağı ön görülüyor.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.​​​​​​

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, "Gelir Kaybı Desteği Başvurusu" ve "Kira Desteği Başvurusu" bağlantılarından yapılacak.