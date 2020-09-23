Gelir İdaresi’nden memnuniyet arttı

Anket, 30 vergi dairesi başkanlığı ve 10 defterdarlık bünyesinde toplam 5 bin 183 mükellef ile 14 vergi dairesi başkanlığı ve 1 defterdarlık bünyesinde toplam bin meslek mensubunun (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir) katılımıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak, profesyonel bir araştırma şirketi tarafından yapıldı.

AKLA GELEN İLK KURUM

Kurum bilinirliğiyle ilgili mükelleflere hiçbir hatırlatma yapılmadan yöneltilen “Vergi denilince aklınıza gelen ilk kurum nedir?” sorusuna, 2015 yılında yüzde 39.80, 2019 yılında yüzde 46.20 oranıyla “vergi dairesi müdürlüğü” yanıtı verildi. Mükelleflere hatırlatma yapılarak “Vergi ile ilgili aşağıdaki kurumları biliyor musunuz?” sorusuna verilen cevapta ise yine “vergi dairesi müdürlüğü” 2015 yılında yüzde 96.90, 2019 yılında da yüzde 99.10 oranıyla en çok bilinen kurum olarak belirlendi.

İNTERAKTİF UYGULAMALAR

GİB’in bilinirlik düzeyi de 2015 yılında yüzde 84.40 iken, 2019 yılında yüzde 98.20’e yükseldi. Mükelleflere, GİB kurum algısının ölçülmesinde, çözüm odaklı çalışmalar yapması (2015 yılında yüzde 75.80 iken, 2019 yılında yüzde 76.10) ve sürekli gelişim göstermesi (2015 yılında yüzde 75.20 iken, 2019 yılında yüzde 75.60) gibi konularda sorular yöneltilirken, cevaplarda 2015 yılına göre artış sağlandı. Mükelleflere, ödemede güvenlik, ödeme kolaylığı ve hızı, ödemelerin hatasız olması, istenilen zaman diliminde ödeme imkanı konularında memnuniyetleri sorulurken, 2015 yılında yüzde 84.50 olan memnuniyet oranı, 2019 yılında yüzde 88.27 olarak gerçekleşti.

Mükelleflerin, vergi dairesine gitmeden işlemlerini gerçekleştirdiği, 2018 yılında hizmete giren interaktif vergi dairesi uygulamasından memnuniyet oranı meslek mensuplarında yüzde 81.04 iken, mükelleflerde yüzde 78.37 oldu.

KOLAY İLETİŞİM

81 ilde yüz yüze hizmet sunan en yaygın birim olan vergi dairesi müdürlüklerinin genel memnuniyet oranı meslek mensuplarında 2015 yılında yüzde 75.25 iken 2019 yılında yüzde 77.13’e, mükelleflerde ise 2015 yılında yüzde 79.12 iken 2019 yılında yüzde 82.49’a yükseldi. Vergi dairesi personelinin mükelleflerle kolay iletişim kurması, işlerle ilgili bilgi sahibi olması, çözüm odaklı çalışması, sorunları hızlı çözmesi ve mükelleflere eşit davranması gibi konulardaki memnuniyet de bahsi geçen dönemde yüzde 73.51 iken yüzde 73.95’e çıktı.

HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?

Mükelleflere “Haklarınızı biliyor musunuz?” ve “Haklarınızı kullanırken hangi kaynaktan bilgilendiriliyorsunuz?” soruları ilk kez 2019 yılında soruldu. Mükellefler yüzde 80.60 oranında bilgilendirmenin meslek mensuplarınca yapıldığını, yüzde 73.70 oranında pişmanlık, cezalarda indirim, uzlaşma gibi haklarını bildiklerini ve yüzde 69.70 oranında da haklarını kullandıklarını belirtti.