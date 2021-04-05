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Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı ilanı
Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, başvurular; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.
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