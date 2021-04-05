MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı ilanı
GeriEkonomi Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı ilanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 05.04.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı ilanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı ilanı

Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, başvurular; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi