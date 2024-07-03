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Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı... Maktu ÖTV tutarları arttı

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#GİB#ÖTV#Vergi
Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı... Maktu ÖTV tutarları arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 13:00

Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖTV Kanununun 12'nci maddesine dayanarak ÖTV oranlarında yüzde 19.49 artış yapıldığını açıkladı.

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GİB'in açıklaması şöyle:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle yüzde 19,49 olarak hesaplamıştır.

Buna göre, ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki mallarda yeniden belirlenmiş sayılan maktu ÖTV tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Haberin Devamı

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı... Maktu ÖTV tutarları arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı... Maktu ÖTV tutarları arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı... Maktu ÖTV tutarları arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı... Maktu ÖTV tutarları arttı

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#GİB#ÖTV#Vergi

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