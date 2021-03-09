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Ekonomi
Haber Giriş: 09.03.2021 - 21:39 | Son Güncelleme:

Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak

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Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular sözlü sınav 5-7 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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