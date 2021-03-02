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Ekonomi
Haber Giriş: 02.03.2021 - 22:39 | Son Güncelleme:

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak

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Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ilgili maddeleri gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda toplam 196 (yüz doksan altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre proje Başvurular, 1 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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