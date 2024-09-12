Gelir grubuna göre enerji faturası

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Dün Anadolu Ajansı Editör Masası canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bayraktar, “Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere enerji faturasını, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettireceğiz. Öte yandan bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde bulunan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz” diye konuştu.

HEDEF 4 MİLYON HANEYE ULAŞMAK

Bayraktar, Türkiye’nin enerji ithalat faturasını düşürme hedefi kapsamında kendi kaynaklarını artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüğünü anımsatarak, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Sakarya Gaz Sahası’nda 2.6 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak 6 milyon metreküpün üzerinde üretim seviyesine ulaşıldığını aktaran Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası dışında da günlük yaklaşık 1.5 milyon metreküplük üretim olduğunu dile getirdi. Bayraktar, Türkiye’de 20 milyon hane olduğunu, Karadeniz’deki üretim sayesinde hane halkının yüzde 12-13’lük kısmının ihtiyacının yerel üretimle karşılandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

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“Hedefimiz ilk fazdaki 10 milyon metreküp hedefine ulaşmak. Eylül sonunda 7 milyon metreküpün üzerine çıkacağız ama ilk hedefimiz olan 10 milyon metreküpe de 2025’in ilk çeyreğinde ulaşmış olacağız. Bununla beraber yaklaşık 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını artık kendi gazımızdan karşılamış hale geleceğiz. İkinci faz ve üçüncü faz çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla bu üretimi de hızlı bir şekilde artırmamız lazım.”