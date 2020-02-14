'Gelin Hakkâri'ye de gidelim'

Ortak altyapı konusunda elma ve armutların bir arada konuşulduğunu belirten Önal, şunları söyledi: “Türk Telekom’un altyapısı Türkiye’nin altyapısı. Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir. Türk Telekom kurmuş ve büyütmüş olduğu sabit internet altyapısının sahibi değil üstlenicisi ve işletmecisi konumunda. Emanetçisi olduğumuz bu altyapıyı, imtiyaz süresi sonunda da kamu idaresine teslim edeceğiz. Altyapı yatırımı için yeni gidilecek yerlere tüm operatörler beraber gidelim. Hep ‘Türk Telekom altyapısını paylaşmıyor’ deniyor. Şimdi ben Hakkari’ye de gidiyorum, Van’a da gidiyorum, İstanbul’da Moda’ya da gidiyorum, Beşiktaş’a da gidiyorum. Sen Van’a gitmek istemeyeceksin. ‘Ben sadece Beşiktaş’a gitmek istiyorum, bana sadece orayı paylaş’ diyeceksin. Bu doğru bir yaklaşım değil.”



Önal açıklamalarına şöyle devam etti: “Türkiye’deki hanelerin neredeyse yüzde 95’ine altyapı götürdüyseniz bu altyapıyı paylaşmanın bir ticari mantığı olması lazım. Türkiye’deki telekom regülasyonu dünya örnekleri içinde en ön sıralarda gelen bir regülasyon. Oluşturulan tüm servislere düzenleyici kurulun belirlediği şartlarda herkes erişebilir. Ama yeraltındaki gözlere ‘ben kendi kablomu koyayım bunları da ben kullanayım diyorsanız’ her iki taraf içinde ekonomik fayda unsuru olması lazım. Bir tarafın sürekli kaybedeceği, bir tarafın sürekli kazanacağı bir modelin Türkiye çapında uygulanma imkanı yok. Proje bazında getirin fikirleri kazan kazan modelini yaratabiliyor isek ticari olarak en azından bundan zarar etmiyorsak bu protokolü bu mantık içerisinde işlerlik kazandıracak bir tavır görmüyoruz.”

KİMİN MALINI PAYLAŞIYORUZ

Telkoder’in, Turksat’ın, Vodafone’un, Turkcell’in ve Türk Telekom’un ortak altyapı kullanımı konusunda oluşturulan protokole hepsinin imza attığını hatırlatan Önal, “Bu protokolün hükümleri şu an yürürlükte. Yok buna biz imza koyduk ama farklı bir şey istiyoruz demek... Geçekten maksat bir şeyi birlikte yapmaksa hukuki sınırlar içerisinde ticari olarak da rasyonel talepler üzerinden bunu yapmanız lazım. Mevcut mevzuatlar, kurallar çerçevesinde tüm oyuncular tarafından imzalanmış kabul edilmiş bir altyapı protokolü etkin bir şekilde uygulansın istiyoruz biz. Sahibi değilsiniz, üstlenicisi geliştiricisisiniz. Sahibi bile olmadığınız halde kaç milyar dolar vererek yatırım yapmışsınız. 6 yıl sonra imtiyaz süresi doluyor, devlete iade edeceksiniz. Yatırımın geri dönüşü ne olmuş? Verilen özelleştirme bedeli ne olmuş? ‘Yaptığın yatırımları paylaş’, ne güzel bir memleket, nasıl paylaşıyoruz bunu. Kimin malını kiminle paylaşıyoruz durumu var bu noktada.”

5.8 MİLYAR TL YENİ YATIRIM

Türk Telekom’un son 10 yılda altyapıya 16. 6 milyar dolar yatırım yaptığını hatırlatan Ümit Önal, “Rekorla dolu 2019 yılında gelirlerimizi yüzde 15.8 artışla 23.7 milyar TL’ye çıkardık. Yine bu dönemde 4.9 milyar TL yatırım yaptık ve 2.4 milyar TL’lik net kâr elde ettik. Böylece son son 7 yılın en yüksek net kârını sağlamış olduk. 2020’de ise satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık yüzde 14, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) rakamımızın 12.4 milyar lira ve yatırım harcamalarımızın 5.8 milyar lira seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

'5G’YE EN HAZIR OPERATÖRÜZ'

Ümit Önal 5G ihalesenin zamanlamasına ilişkin şunları söyledi: “Şu an düzenleyici kurumlar operatörlerle görüş alışverişinde. Modelin ortaya konulması gerekiyor. 2020 yılı ana lokasyonlarda test uygulamaları olacak. Türk Telekom olarak gerekli yatırımlarımızı yapıyoruz. Türkiye’deki ana fiber omurganın sahibi olarak şu anda LTE baz istasyonlarının yüzde 50’sini fiberleştirmiş operatör olarak ve yatırımlarına hızla devam eden operatör olarak 5G’ye en hazır operatör Türk Telekom dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız.”