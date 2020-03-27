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Ekonomi
Haber Giriş: 27.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Geleneksel bankaları geride bıraktılar

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Geleneksel bankaları geride bıraktılar
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Fitch Ratings, Türk katılım bankacılığındaki büyümenin son yıllarda geleneksel bankaların büyümesini geride bıraktığını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada, Türk katılım bankacılığındaki büyümenin, piyasalardaki artan oynaklığa rağmen son yıllarda geleneksel bankaları geçtiğine dikkat çekildi. Bu durumun 2014’ten bu yana 3 kamu katılım bankasının faaliyet göstermeye başlaması ve bu segmentin genellikle ortalamanın üzerindeki risk iştahını yansıttığına işaret edilen açıklamada, katılım bankacılığı için orta vadeli beklentilerin devlete ait katılım bankalarının genişleyen ağları, Türkiye’nin büyüme görünümü ve Müslümanların çoğunlukta olduğu demografik özellikle desteklendiği aktarıldı.

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