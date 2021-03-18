Gelecekteki liderlere eğitim desteği veriyor

Programa katılan 66 öğrencinin 48’i mühendislik, 10’u veterinerlik, 8’i ise hukuk eğitimi alıyor. Cargill’in açıklamasına göre, programla, maddi desteğin yanı sıra öğrencilerin eğitimine yatırım yaparak ve destekleyerek, Türkiye’deki gıda endüstrisinde daha görünür olmaları ve çeşitliliğin artması hedefleniyor.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, programa ilişkin, “Cargill olarak kadınların çalışan, girişimci, çiftçi, eğitimci ve öğrenci olarak, küresel ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Sadece şirketimiz bünyesinde değil, toplumumuzda da cinsiyet eşitliğine öncelik veriyoruz” ifadelerini kullandı. Kapsayıcı toplumların değer yarattığını belirten Tarakçıoğlu, “Cinsiyet eşitliğinin hayatımızın bir gerçeği haline gelmesi için gerekli tüm çabayı göstermeye kararlıyız. Bu çabamız bazen yönetim kurullarımızda cinsiyet eşitliği sağlamak, bazen de gıda, tarım ve beslenme alanlarında kadınların ön saflarda yer alması için eğitim ve çalışma olanakları sağlamak üzere hayat buluyor. İnsanların başarıya ulaşabildiği bir kültür inşa etmek için somut adımlar atıyoruz. Bu programa katılan öğrencilerimizin Türkiye’nin geleceğine ışık tutacaklarına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

7.500’E ÇIKTI

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay ise geleceğin kadın liderlerini yetiştirmeye odaklanan programa yönelik vakıf vizyonlarına ilişkin, “54 yıldır hizmet veren, Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olarak ana amacımız, imkanları kısıtlı başarılı öğrencilere burs vermek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır” Günay, Türk Eğitim Vakfı’nın bir yılda ortalama 7 bin öğrenciye burs sağladığını ve bu sayıyı salgın döneminde 7 bin 500’e çıkardıklarını aktardı.

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