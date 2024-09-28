‘Gelecekle ilgili ne iyimser ne kötümseriz, kararlıyız’

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Ülkelerin bazen önünde önemli kalkınma fırsatları bulunduğuna; hatalı tercih ya da uygulamalarla bu fırsatların kaçırılabildiğine ve tekrar yakalamanın da kolay olmadığına dikkat çeken Aran, “Bu, uygun kalkınma konjonktürünün yeniden oluşması, nüfusun bileşimine, bilime ve eğitime verilen önceliğe, özgürlük ve demokrasi ortamına, sermaye birikimine, küresel koşulların elverişli olmasına, kültür ve zihniyetin gelişimi desteklemesine, çok sayıda faktörün bir araya gelmesine bağlıdır. Biz gelecekle ilgili ne iyimser ne kötümseriz sadece kararlıyız. Ne yapmamız gerektiğini biliyor, adımlarımızı buna göre atıyoruz. Gerçeklerin, kısıtların, sorunların, tehditlerin, fırsatların farkındayız” dedi.

‘YAPAY ZEKÂ KADROSU’

Aran, teknolojiyi çok dikkatli kullanmaya özen gösterdiklerinin altını çizerek, yapay zekâyı insanın yerine değil yanına konumlandırdıklarını ve çalışanların veri analitiği, yapay zekâ kullanımı konusunda becerilerini geliştirerek kritik bir dönüşümü istihdamdan taviz vermeden yönetmeye çalıştıklarını vurguladı. Aran, şöyle devam etti: “Geleneksel şube ve iş kollarında çalışanlar azalırken kadromuzun yeni kurulan yapay zekâ, tarım bankacılığı, veri yönetimi gibi bölümlere kaydığını analiz etmezseniz buradaki iş gücü dönüşümünü göremezsiniz. Mühim olan bu dönüşümü banka bilançosunu bozmadan, gelir gider tablosuna zarar vermeden yönetebilmektir. En kolayı insanın yerine teknolojiyi konumlandırarak 20 bin kişiyi 10 bin kişiye indirmek ve 10 bin kişilik istihdam problemi yaratmaktır. Biz zor olanı ve kalıcı başarı getireni seçtiğimiz için İş Bankası’yız diye düşünüyorum.”

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‘20 YIL DÜNYA ÇALKANTILI OLACAK’

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu da konferansın konuşmacıları arasındaydı. Acemoğlu, gelecek 20 yılın dünyada çok çalkantılı geçebileceğine dikkat çekti. Bunda ‘yapay zekâ, eşitsizlik ve istihdam, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği, makroekonomik dengesizlikler, ekonomide değişimler ve demokrasi krizinden oluşan altı akımın etkili olacağını söyleyen Acemoğlu, tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Bu akımların hepsinin teknolojiyle iç içe olduğunu belirten Prof. Dr. Acemoğlu, yapay zekânın tüm ülkelerde iş süreçlerini etkilediğini ve ülkelerin yapay zekâ yatırımlarının giderek arttığını kaydetti.