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Gelecek Varlık halka arz oluyor

#Gelecek Varlık#Talep Toplama#Fiba Grubu
Gelecek Varlık halka arz oluyor

Fiba Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık'ın talep toplama tarihi 14-15 Ekim olarak belirlendi.

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Gelecek Varlık'ın talep toplamasında ek satış hariç toplam 22 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzda, ek satışlarla birlikte toplam pay adedinin 26,4 milyonu bulması bekleniyor. Halka arz sonunda Gelecek Varlık’ın halka açıklık oranı ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar gerçekleşirse yüzde 18,9 olacak.

“Bize güvenen yatırımcılarımızla buluşmanın heyecanı içindeyiz”

Fiba Grubu'nun 2006 yılında Finansbank hisselerinin yüzde 46'sını 5 milyar dolar toplam değer üzerinden satarak ilgili yılın en büyük doğrudan yabancı sermaye girişini sağladığına ve Türk bankacılık ve sermaye piyasası tarihine geçtiğine dikkat çeken Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Gelecek Varlık'ın halka arzı ile ilgili şunları ifade etti:

“Grubumuz 15 yıl aradan sonra Borsa İstanbul’a dönüyor. Gelecek Varlık’ın halka arzı geçmişte 1990 ile 2006 yılları arasında Finansbank’ta, 1996 ile 2005 yılları arasında ise Gima’da başarılı süreçleri beraber yaşadığımız ve bize güven duyduklarına inandığımız yatırımcılarımızla Grubumuzu yeniden buluşturacak. Önümüzdeki dönemde şirketlerimizin geleceğine halka arz gibi farklı yönetişim modelleriyle yön verebilmeyi ve bu modellerin getireceği dinamiklerle şirketlerimizi geliştirebilmeyi hedefliyoruz. Gelecek Varlık, varlık yönetim sektöründeki ilk halka arz olacak. Bu arzla Gelecek Varlık'ın sermayesini güçlendirmek suretiyle varlık yönetim sektörünün Türk Bankacılık sistemine çözüm üretebilme kapasitesini arttırmayı, rakiplerimize de ilham vererek sektördeki tüm oyuncuların önünü açmayı hedefliyoruz.”

“Bu kaynağı yeni portföy yatırımlarımızın bir kısmında kullanacağız”

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Varlık yönetim sektörünün temellerinin 2001 bankacılık krizinden çıkarılan derslerle atıldığını ve 15 yıldan fazla zamandır hem banka bilançolarının tahsili gecikmiş alacaklardan arındırılmasına hem de borçluların uygun koşullarda finansal sisteme kazandırılmasına büyük katkılar verdiğini belirten Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Varlık yönetim sektörünün 15 yıllık tarihinde 1,2 milyondan fazla kişi ibra olarak finansal özgürlüğüne kavuştu. Bu sayının yaklaşık 500 bininin borç kapama işlemi Gelecek Varlık aracılığıyla gerçekleşti” dedi.

Bağımsız araştırmalarda önümüzdeki 3 yıl içinde 63 ile 88 milyar TL arasında alacağın daha satışının yapılabileceğinin ve varlık yönetim şirketlerine devredilen toplam bakiyenin 136 milyar TL seviyesine çıkabileceğinin belirtildiğine dikkat çeken Ünlüdoğan şunları söyledi:

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“Kurulduğumuz günden bugüne; toplam 1,9 milyar TL yatırımla bankaların 17,4 milyar TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacağını devraldık. Bundan sonrasında, özellikle pandemi ertesi normalleşme koşullarına paralel bir şekilde bankaların tahsilatı gecikmiş alacak satışlarının 2022'de hızlanarak artacağını ve yüksek büyüme dönemine girileceğini tahmin ediyoruz. Varlık yönetim sektörü olarak daha önceden olduğu gibi bundan sonra da bankacılık sektörünün ihtiyaçlarına paralel olarak bu alacakların çözümünde önemli bir rol oynamaya devam edeceğiz. Şirketimizin halka arz büyüklüğü 300-360 milyon TL arasında olacak ve şirketimize aktarılacak 180 milyon TL’lik kaynak yeni portföy yatırımlarının bir kısmında kullanılacak. Yatırımcılarımızın varlığıyla birlikte, müşterilerimize sunacağımız yeni imkânlarla daha fazla kişi ve kurumu finansal özgürlüğüne kavuşturmayı ve sektördeki pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

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#Gelecek Varlık#Talep Toplama#Fiba Grubu

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