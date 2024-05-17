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Gelecek nesillere yeşil miras bıraktılar

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#3 Meşe Hatıra Ormanı#Meşeden Neşeye#Ege Orman Vakfı
Gelecek nesillere yeşil miras bıraktılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 07:00

MEŞE ağaçlarının gelecek nesillere taşınması ve sürdürülebilir bir dünya ilkesiyle, 3 farklı meşe türüyle oluşturulan ‘3 Meşe Hatıra Ormanı’ Meşeden Neşeye ve Ege Orman Vakfı tarafından Lüleburgaz Karıncak Mevkii’nde hayata geçirildi.

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Meşe türlerinin ve ormanlarının bilinçli ve programlı yöntemlerle sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen orman, gelecek nesillere de bir doğa mirası aktarmayı ve nice meşe ormanlarına vesile olmayı amaçlıyor. Orman Genel Müdürlüğü ve Ege Orman Vakfı tarafından hayata geçirilen hatıra ormanlarıyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Meşe ağacı güçlü, dayanıklı ve yaşam dolu heybetiyle, insanlar için ilham kaynağı olmuştur ve olmaya devam edecektir. Onu korumak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir dünya bırakmanın anahtarıdır” denildi.

 
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#3 Meşe Hatıra Ormanı#Meşeden Neşeye#Ege Orman Vakfı

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