Gelecek çevreci yatırımda

MOBİLİTE dünyası elektrikli araçlar ve çevreci alternatif yakıtlar ile gelişimini sürdürmeye devam ederken, Türkiye de bu konuda atılımlarını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili TOGG’un yolculuğuna başlaması ile atılan önemli adımları global markalar da Türkiye’deki üretimlerinde takip ediyor. Üretimi Kocaeli’de gerçekleştirilen hibrit ticari aracı Custom PHEV ile 2020 yılı Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünü alan Ford Otosan, elektrikli Transit modeli ve entegre batarya üretim tesisi için yaptığı 20.5 milyar TL’lik yatırım ile gözleri üzerine çekti. Buna ek olarak hem tesislerinde hem de yeni modellerinde çevreci atılımlarını ve hedeflerini sıraladı.

Gerçekleştirilen online bir basın toplantısı ile çevreci hedeflerinden ve yatırımlarından bahseden Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford, global anlamda elektrifikasyon ve çevreci yatırımlara önem veren bir marka. Bu doğrultuda, marka, Avrupa’daki binek araç portföyünü 2026 ortası itibarıyla tümüyle tam elektrikli veya şarj edilebilir (plug-in) hibrit versiyonlar ile sunacağını ve 2030 itibarıyla da tam elektrikli olacağını duyurdu. Biz de Ford Otosan olarak 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi ile ilerliyoruz. 2030 yılına kadar araç başına düşen karbon emisyonunu yüzde 55 oranında düşürecek ve kamyonda da 2040’ta sıfır emisyona geçeceğiz. Sera gazı salımını da yüzde 8 azaltacağız” şeklinde konuştu.

YATIRIMIN İSTİHDAM VE ÜRETİM RAKAMLARI

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Ford Otosan’ın Kocaeli’deki ticari araç üretim kapasitesi 440 binden 650 bin adede çıkacak.

Bu da şirketin ‘Avrupa’nın ticari araç üretim üssü’ unvanını korunacak.

Markanın doğrudan 12 bin kişiyi aşkın istihdamı ile ilave 3 bin kişi ile 15 bin kişiye yükselecek.

Yan sanayide oluşacak ilave 15 bin kişilik istihdam öngörüsü ile toplam 18 bin kişilik yeni iş imkânı yaratılacak.

Yatırım tamamlandığında, 130 bin adetlik batarya montaj kapasitesine ulaşılacak.

ELEKTRİKLİ TİCARİDE MALİYET ENGELİ

AVRUPA’DA tüketicinin çevre konusunda daha duyarlı hareket edebildiğini ve belirli vergi avantajları olduğunu vurgulayan Yenigün, “Türkiye’de bir ticari araç alan tüketici için öncelik fiyatıdır. Bu sebeple bizim elektrikli Transit için öncelikli hedefimiz ihracat pazarıdır. Ticaride yüzde 15 olan ÖTV araç elektrikli olduğu anda yüzde 60 seviyesine çıkıyor. Bu da zaten maliyeti içten yanmalıya göre çok daha yüksek olan bir aracı iç pazarda satışını gerçekleştirmeyi imkânsız hale getiriyor” dedi.

ÇİP KRİZİ YÜZÜNDEN 4.5 MİLYON EKSİK ÜRETİM

DÜNYA çapında yaşanan bir çok olumsuz gelişmeye ve pandemiye eklenen çip krizi tüm markalar gibi bizi de olumsuz etkilediğini vurgulayan Haydar Yenigün şu şekilde devam etti: “2021’de yalnızca çip problemi yüzünden dünya çapında toplam 4.5 milyon üretim kesintisi, daha düşük üretim olacağı vurgulanıyor. Biz de bu sebeple yaz aylarında yapacağımız duruşlarımızı erkene çekerek temmuz ve ağustosta çalışmaya devam edebilmeyi hedefliyoruz.”

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