Geleceğin ulaşım teknolojileri yarışıyor

Haberin Devamı

Bayraktar, takım üyeleriyle sohbet edip, hem araçlar hem de süreç hakkında bilgi aldı. Bayraktar, takımlarla ilgili konuşmasında, “Türkiye, inşallah ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya da satan bir ülke haline gelmiş olacak” dedi.

1.5 MİLYONA YAKIN BAŞVURU

Bayraktar, “Bu yıl yarışmalarımıza 1.5 milyona yakın başvuru oldu. Tabii yeni yarışmalarımız da var. Hyperloop, bu hızlı tren yarışmamız TÜBİTAK’ın yıllardır düzenlediği bir yarışma. Burada da ciddi ilerlemeler olduğunu, geleceğin hem hızlı ulaşım teknolojilerini geliştirecek kardeşlerimizin yetişmesi açısından hem de arabaları motor olarak kullanılan elektrik motorlarının ileri teknolojinin geliştirilmesi açısından önemli bir yarışma olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm yarışmalarımızda olduğu gibi buradaki ilginin de büyük olduğunu ayrıca görüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

AKDENİZ VE ADANA’DA

Bayraktar, yeni yarışmaları da anlatarak, “Bu sene ilave yarışmalarımız var. Bu yıl TEKNOFEST, Akdeniz, Adana merkezli olarak düzenleniyor. Akdeniz’in neredeyse bütün illerinde etkinliklerimiz var. Bunun yanında kuantum teknolojileriyle alakalı yeni bir yarışmamız var. Geleceğin kuantum bilgisayarlarının işlemci yani bilgisayar teknolojisinde çığır açacağı öngörülüyor. Bunun yanında nükleer enerji teknolojilerinde dünyada şu anda büyük bir dalga var. Onunla alakalı bir yarışmamız var. Yeni birkaç yarışmamız daha var ve bunlar TEKNOFEST’in de tabii bir yandan büyürken bir yandan da değişimi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘YÜKSEK REFAH BAĞIMSIZ TEKNOLOJİYE BAĞLI’

BAYRAKTAR, “TEKNOFEST’in en önemli amacı yüksek teknolojiyi geliştiren ve bunu tüm dünyaya bayrağımızı en yükseğe çekecek şekilde üretecek nesilleri yetiştirmekti. İlk yıldan itibaren, girişim yarışmamızı da başlatmıştık. Son yıllarda bunu özellikle TEKNOFEST 2023’te girişim yarışması olarak da ayrıca düzenledik ve büyük bir ilgi olduğunu, girişimlerini kuran, dünyaya geliştirdikleri teknolojileri satan girişimlerin TEKNOFEST ekosisteminden çıktığını da gördük. En yüksek seviyede refah, bunun yanında bağımsızlık yüksek teknoloji sayesinde oluyor. Milli teknoloji hamlesinin dip dalgasının girişimler şeklinde gelmeye başladığını ve dünyaya damgasını vuracak girişimlere dönüşeceğini görmeyi hedefliyoruz” dedi.