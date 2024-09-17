Geleceğin ticari araçları Türkiye’den

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Ticari araç sektöründe faaliyet gösteren dünya devi firmalar, bugün kapılarını açan IAA Transportation 2024’te yeni modellerini ve teknolojilerini görücüye çıkardı. 41 ülkeden bin 650 firmanın yerini aldığı fuara olan ilgi de katılımcı sayısı da önceki yıllara göre oldukça yüksekti. Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi Türkiye ise bu seneye de hem Türkiye’de üretilen modeller hem de Türk firmaların geliştirdiği yeni nesil araçlarla damgasını vurdu. Türkiye ayrıca 113 katılımcı firma ile Almanya, Çin ve İtalya’dan sonra en çok katılım sağlayan dördüncü ülke oldu.

TRANSPORTER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Avrupa’nın en çok satılan panel van modeli Transit Custom’un kardeşi Volkswagen Transporter’ın dünya lansmanı IAA Transportation 2024’te yapıldı. Böylece Alman üretici, artık Türkiye’de üretilen yeni Transporter ile birlikte geniş bir ürün gamına ulaştı.

Fuarda Türkiye’de üretilen Ford modelleri, Anadolu Isuzu’nun yeni nesil elektrikli aracı, Temsa ve Karsan’ın ticari araç çözümleri de ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer modellerdi.

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ÇİN KATILIMI DİKKAT ÇEKTİ

22 Eylül’e kadar sürecek fuarda, Çinli katılımcı yoğunluğu ve Çin’de üretilen yeni nesil modeller de dikkat çekti. Öyle ki Çin, 324 firma ile Almanya’dan sonra fuara katılım sağlayan en büyük ikinci ülke olurken; Maxus, BYD, Kai Yun gibi markaların yeni nesil modelleri Avrupalı rakiplerini 2025’ten itibaren bir hayli zorlayacak gibi duruyordu.

ABD’li Tesla da 805 km menzile sahip olması beklenen Semi TIR’ıyla bu fuara ilk kez katıldı.

İşte Volkswagen Ticari Araç’ın davetlisi olarak katıldığımız IAA Transportation 2024’ten öne çıkanlar:

TRANSPORTER ARTIK ‘YENİKÖY’LÜ

Alman Volkswagen ile ABD’li Ford arasında yapılan stratejik işbirliği kapsamında ortak üretim modellerden bir tanesi de yedinci nesil Transporter (T7) olacaktı. Fuar kapsamında yeni Transporter da ilk kez dünya sahnesine çıktı. Ford Otosan tarafından Yeniköy’de üretilen ve Transit Custom’un kardeşi olan Transporter, aralık ayında Türkiye’de satışa sunulacak. İki farklı gövde uzunluğu ve yükseklikte panel van olarak sunulacak Transporter’ın standart versiyonu 5.050 mm uzunluğunda ve 3.100 mm dingil mesafesine sahip. Bu da selefine göre sırasıyla 146 mm ve 97 mm’lik bir artış anlamına geliyor.

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DİZEL, HİBRİT VE ELEKTRİKLİ

Araçtaki motor seçenekleri ise oldukça fazla. Öyle ki, 2 litrelik turbo dizel motor ile 110, 150 ve 170 beygir güç seçeneklerinin yanı sıra 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik vites seçenekleri de var. Plug-in hybrid ve yüzde 100 elektrikli versiyonlar da yer alacak. Yolcu taşımacılığına uygun versiyon Caravelle ise 2025’te Türkiye yollarıyla buluşacak. Yine aracın 4Motion versiyonlarının da 2025’te gelmesi bekleniyor. Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, fuarda yaptığı açıklamada Yeni Transporter / Yeni Caravelle, Yeni California, ID.Buzz GTX, Multivan e-hybrid 4Motion, Caddy plug-in hybrid ile markanın bugüne kadarki en geniş ürün gamına ulaştığını, sadece ticari değil, lifestyle’ çözümlerle de tüm müşteri beklentilerini karşılar seviyeye geldiğini, bu nedenle 2025 yılına marka olarak daha pozitif baktıklarını belirtti.

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ANADOLU GRUBU’NDAN ELEKTRİKLİ HAMLESİ









Anadolu Grubu, AOS (Anadolu Otomotiv Sanayi) markasıyla seri üretimine başladığı son kilometre taşımacılığına uygun küçük ticari aracı Big.e’yi Hannover’de sergiledi. AOS markasıyla satılacak ilk model olacak yüzde 100 elektrikli Big.e üç farklı batarya kapasitesiyle maksimum 170 km menzil sunabiliyor. 45 km/s hıza kadar çıkabilen Big.e toplamda 1 ton taşıma kapasitesine sahip. Aracın uzunluğu 3.680 mm olarak açıklanırken, aks mesafesi 1970 mm. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan’ın verdiği bilgilere göre, Big.e 2025 yılında hem Türkiye hem de Avrupa’da satışa sunulacak.

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AR-GE TESTLERİ AKSARAY’DA YAPILIYOR









Daimler Truck, fuarda Mercedes-Benz eCitaro K’nın dünya prömiyerini gerçekleştirirken, aerodinamiği geliştirilen yeni Mercedes-Benz Actros L’yi de tanıttı. Fuarda ayrıca Mercedes-Benz eActros 600, eActros 300 / 400 ve GenH2 modelleri de sürdürülebilir taşımacılığın önemli temsilcileri olarak Daimler Truck’ın vizyonunu yansıttı. Bu arada, Daimler Truck’ın ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu unvanına sahip 500 km menzilli eActros’un yol testleri Mercedes-Benz Türk AR-GE ekipleri tarafından Aksaray AR-GE Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Fuarda sergilenen Mercedes-Benz Actros L ve tanıtılan Mercedes-Benz Tourismo, Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip Türkiye ve dünyada sahipleri ile buluşuyor.

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ÇİNLİ BYD’DEN REKABETÇİ VAN









Fuarda en büyük standlardan biri de Çinli BYD oldu. BYD, burada tanıttığı araçlarla binek otomobil dışında ticari araçlarda da iddialı olduğunu gösterdi. BYD’nin 2025 yılında Avrupa pazarlarında satışa çıkarmayı planladığı e-Vali isimli panelvan modeli, 188 kW’ya kadar hızlı şarjı destekleyerek yaklaşık 30 dakikada 80.6 kWh’lık bataryalarını doldurabiliyor. 6 metreye kadar uzunluğu bulunan aracın sürüş menzili ise 250 km’ye ulaşıyor. Araç uzun ve kısa şasi olmak üzere iki farklı seçenekle gelecek.

SHUTTLE’I SÜRÜCÜSÜZ KARSAN YAPTI









Bursalı üretici Karsan fuara katılmadı ancak ziyaretçilerin salonlar arasında ulaşımını Türkiye’de üretilen Otonom e-ATAK ile yaptı. ADASTEC işbirliği ile geliştirilen, dünyanın ilk planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK; ABD, Norveç, Romanya, Hollanda, Fransa, Finlandiya ve İsviçre gibi birçok ülkede kullanılarak sürücüsüz toplu ulaşımın ilk örneklerinden kabul ediliyor.