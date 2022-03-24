Geleceğin tasarımcıları İstanbul’da yarışacak

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Başkan Ahmet Öksüz, “Türk tekstil sektörünün dünya liginde ilk üçe çıkması için tasarımın ve yenilikçi fikirlerin üretileceği bu yarışma büyük önem taşıyor. Onların yeteneklerini, heyecanını, cesaretini öne çıkarırken tüm paydaşlarımız için oluşturduğumuz katma değeri artıracak ve dünyadaki güçlü konumumuzu pekiştireceğiz’’ dedi.



Tekstil sektöründeki yeteneklerin yarışacağı ödüllü tasarım yarışmasında; FutureBase’de yarışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar, FutureTech’te ise tasarımcı Özlem Süer gerçekleştirecek.



Öksüz, “Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olan sektörümüzün küresel ihracattan daha büyük pay alabilmesi için Türkiye'deki tasarım gücünün bir üst seviyeye çıkarılması büyük önem taşıyor. Yarışmamız kapsamında düzenlenecek olan ‘FutureTech’ kategorisinde teknik tekstil sektörümüzdeki inovasyon kabiliyetimizin de artmasını hedefliyoruz. Teknik tekstiller, Türk tekstil sektörünün katma değerli ihracat artışı hedefinde en önemli alt ürün gruplarımızdan bir tanesi. Bu kapsamda inovatif fikirlerin değerlendirileceği ve üretime kazandırılacağı yarışmamızı çok önemsiyoruz. Tasarımı katma değerli ihracatın kilit unsurlarından biri olarak görüyoruz. Tasarım alanında çalışacak nitelikli gençlerimizi destekliyoruz. Bu kapsamda bu yıl FutureBase International markası altında gerçekleştireceğimiz kumaş tasarım yarışmamız, yüzlerce tasarımcımıza ilham kaynağı olacak” diye konuştu.



TEKNİK TEKSTİL ALANINDA İNOVATİF PROJELER ÜRETİLECEK



FutureTech kategorisinin teknik tekstil odağında bu yıl ilk defa düzenlendiğini belirten Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, “FutureTech kategorisi aslında bir inovasyon ve fikir yarışması. FutureTech ile teknik tekstil sektöründeki inovatif fikirlerin ve projelerin desteklenmesini hedefliyoruz. FutureBase International yarışması ağırlıklı olarak moda tasarım alanındaki öğrencileri ilgilendirirken, FutureTech daha çok tekstil mühendisliği öğrencileri, akademisyenleri, endüstriyel tasarım bölümlerini ve startup’ları ilgilendiriyor. İTHİB olarak sektörümüz için önemli olan iki farklı kategoriyi tek bir çatı altında birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni yarışmamızla birlikte hedefimiz her yıl olduğu gibi yeni tasarımcılarımızı sektöre, inovatif fikirleri de üretime kazandırmak olacak” dedi.

Her iki yarışmada; birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödül verilecek.