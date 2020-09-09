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Ekonomi
Haber Giriş: 09.09.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Geleceğin otonom araçları yarışıyor

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Geleceğin otonom araçları yarışıyor
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TEKNOFEST, ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği Teknoloji yarışmaları ile “Teknoloji üreten bir Türkiye” için #milliteknolojihamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşıyor. Geleceğimizi değiştirecek otonom araçlar için BİLİŞİM VADİSİ, TÜBİTAK ve HAVELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli Bilişim Vadisi’nde başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı & Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest İcra Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar otonom araç yarışmasını 10 Eylül Perşembe günü yerinde takip edecekler.

 

 

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