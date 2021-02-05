Geleceğin liderlerine eğitim bursu

Değerlendirmeler sonucunda programa katılacak üniversite öğrencilerine hazırlıktan başlayarak son sınıfa kadar 5 yıl boyunca karşılıksız burs verilecek. Ayrıca programa dahil olan öğrencilere Trendyol’da staj imkânı ve mentorluk olanağı da sağlanacak. Burstan, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, ekonomi ve işletme bölümlerinde okuyan öğrenciler faydalanabilecek. Burs başvuruları 11 Şubat tarihine kadar devam edecek.

YÜKSEK POZİTİF ETKİ

Gençlere fırsat tanındığında değişime ayak uyduran değil, değişimi yaratan ülke olabileceğimizi belirten Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Trendyol olarak Türkiye’ye en yüksek pozitif etkiyi yaratan şirket olmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin geleceği olan gençleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Trendyol & TOG Burs programı ile üniversitenin ilk sınıfından itibaren başarılı gençlerimizin yanlarında olacağız. Maddi desteğin yanı sıra staj ve mentorluk olanakları sağlayacağız. Hepimizi derinden etkileyen İzmir depreminden sonra depremden zarar gören çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için burs fonu oluşturmuştuk. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin her yerindeki gençlere fırsat eşitliği yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

YETKİNLİKLER GELİŞİYOR

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Başkanı Murat Çitilgülü, “Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak; 18 yıldır gençlerin sosyal sorunlara çözüm üreten projelerini destekliyor, sosyal sorumluluk eğitimleri veriyor, burs imkanlarıyla eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Bursiyerlerimizin TOG bünyesindeki gönüllü faaliyetlere katılımını sağlayarak onların eğitimlerini desteklerken, yetkinliklerini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Burs fonlarımıza Trendyol ile bir yenisini ekleyerek daha fazla gencin hayatına dokunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.