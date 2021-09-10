Geleceğin liderleri Zirve 23’te buluşacak

Zirve 23 kapsamında “Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Denge, Huzur, Vicdan, Cesaret ve Devrim” olmak üzere 9 tema çerçevesinde oturumlar ve paneller düzenlenecek.

Harvard Business School’dan Profesör Guhan Subramanian’ın da keynote konuşmacı olarak yer alacağı oturum ve panellerde Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Eğitim Bilimci Özgür Bolat, Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar, Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Future Bright Group CEO’su Akan Abdula ile Psikiyatrist& Psikoterapist Kemal Sayar gibi alanında lider ve önemli başarılara imza atmış konuşmacılar katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak.

40 GENÇ YETENEK BELİRLENECEK

23 Yetenek Derneği’ne ait bir platform olarak kurulan 23; Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağına katkı sunmayı ve geleceğe yön verecek 40 genç yeteneğin belirlenmesini hedefleyen, onlara bir yıl boyunca devam edecek gerçek tecrübe odaklı özel bir program sunacak olan gönüllü bir insiyatif. 23, üniversiteli öğrencilere deneyim odaklı etkinlikler, paydaş şirketlerle vaka çalışmaları, saha çalışmaları, tema atölyeleri ve takım sporlarından oluşan zengin bir programa katılma fırsatı sunuyor. Harvard Business School, Fast Company gibi kuruluşlarla global işbirliklerin yer aldığı 23 serüveni, genç yeteneklere özel deneyimler ve gelişim imkanları sunuyor.

BAŞVURULAR 15 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Öğrencilerin Zirve 23 ile başlayacak programa dahil olabilmeleri için öncelikle Zirve 23 katılımcıları arasında yer almaları gerekiyor. Zirveye seçilen ve bu eşsiz deneyimde yer alan öğrencilerden, yetkinlik testleri ve mülakatlarda başarılı olanlar Akademi 23 ve Saha 23 süreçlerine dahil olacak. Türkiye’de ve dünyada toplumsal fayda odaklı fikirlere, projelere liderlik etmeleri hedeflenerek seçilen 23’lüler, Akademi 23 kapsamında şirketler tarafından düzenlenecek olan özel deneyimlere katılarak, gerçek vakalar üzerinden tecrübe kazanma imkanı bulacak. Saha 23 çalışmalarıyla ise liderlik yetkinliklerini sahada geliştirecekleri eğitimlere ve atölyelere katılacak.



Zirve 23 için başvurular yirmiuc.org üzerinden 15 Eylül Çarşamba gününe kadar yapılabilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucu, başvurular arasından zirveye katılmaya hak kazananlar belirlenecek.

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