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‘Geleceğin liderleri’ İstanbul’da buluştu

#Zirve 23#Geleceğin Liderleri#Aziz Sancar
‘Geleceğin liderleri’ İstanbul’da buluştu

23 tarafından üniversite öğrencilerine; geleceklerini inşa ettikleri, gerçek tecrübe odaklı bir liderlik deneyimi yaşatmayı amaçlayan, Zirve 23, İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi. Zirve kapsamında ‘Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Denge, Huzur, Vicdan, Cesaret ve Devrim’ olmak üzere 9 tema çerçevesinde oturumlar ve paneller düzenlendi.

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ÜNİVERSİTE öğrencilerinin liderlik yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlayarak dünyada öncü projelere, kurumlara ve markalara liderlik etmelerine destek olmak için tecrübe kazanmalarını hedefleyen 23’ün düzenlediği Zirve 23, Zirve 23 Direktörü Furkan Filiz’in açılış konuşmasıyla başladı. Kalyon Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyon’un da keynote konuşmacı olarak yer aldığı oturum ve panellerde; Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Eğitim Bilimci Özgür Bolat, Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar, Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Future Bright Group CEO’su Akan Abdula ile Psikiyatrist&Psikoterapist Kemal Sayar gibi konuşmacılar katılımcılarla tecrübelerini paylaştı.

HEYECAN VERİCİ

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‘Belirsizlik: Tanımlama ve Stratejik Düşünme’ oturumunda konuşan Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar, şirket olarak varoluş amaçlarını çalışanları, müşterileri ve toplum için iz bırakan bir etki olarak tanımladıklarını dile getirdi. ‘Belirsizlik Oturumunun’ bir diğer konuşmacısı olan Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas da, belirsizliğin mücadele edeceğimiz olumsuz bir durum değil, aksine farklı ve heyecan verici fırsatlara erişme imkanı olduğunu dile getirdi.

ÇALIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ

Keynote konuşmacı olarak 23’lü gençlerin sorularını yanıtlayan Kalyon Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Çok çalışmanın yetenekten çok daha önemli olduğunu vurguladı. Kalyoncu, “En yetenek gerektiren sanat, müzik, tasarım, mimarlık gibi iş kollarında başarılı olmuş insanlara baktığımızda binlerce saatlik çalışma sonrasında bu noktaya geldiklerini görüyoruz. Bu yüzden ben yeteneğe çok takılmıyorum. Gerçekten çok çalışırsanız başarılı olmayacağınız hiç bir iş yok” dedi.

‘YURTDIŞINA GİDİN AMA MUTLAKA GERİ DÖNÜN’

‘Geleceğin liderleri’ İstanbul’da buluştu

ABD’de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da, İstanbul’a geldi. Sancar, Zirve 23’e katıldı, katılımcıların sorularını yanıtladı. Sancar, “Beni Mardin’den Amerika’ya götüren yolculuğumun üç parametresi; çok çalışmak, zorluklarla karşılaştığında, işler iyi gitmediğinde inatçı olmak ve memleket sevgisiydi” dedi. “Çok çalışmalısınız” diyen Sancar, “Zorluklarla karşılaştığınızda,  işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurtdışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurtdışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var.
O bakımdan yurtdışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye’nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün” şeklinde konuştu. Sancar, “Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye’ye ve Türkiye’nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

‘YAPTIĞIMIZ İŞLER İNSANA DOKUNUYOR’

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‘Geleceğin liderleri’ İstanbul’da buluştu

VİCDAN oturumunda konuşan Turkcell CEO’su Murat Erkan da, “Her şirketin bir duruşu bir hayat yaklaşımı var. Turkcell de böyle bir şirket. Yaptığımız iş, insanları sevdikleriyle buluşturmak. Bizim gibi şirketlerin değeri genellikle olmadığında anlaşılıyor. Zor zamanlarda önemli işler yapmak çok kıymetli. Yaptığımız iş insana, sevdiklerimize dokunuyor’’ dedi. ‘Devrim: Fark Yarat’ oturumunda gençlere hitap eden Getir Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Tütek, Getir’in markalaşma yolculuğuna dair bilinmeyenleri gençlerle paylaştı. Tütek, ‘’Yatırımcılar bize inanmadı, Silikon Vadisi’nin kapıları yüzümüze kapandı ama biz başardık. Türkiye’de dijital alanda birçok şirket devrim yapıyor. Biz bu devrimi Türk mühendislerin emeği olan şirketimizi satmayarak, adını değiştirmeyerek yaptık” diye konuştu.


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#Zirve 23#Geleceğin Liderleri#Aziz Sancar