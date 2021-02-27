Geleceğin kadınları programı başlıyor

Programla, moda alanında öncü duruşlarıyla tanınan isimlerle birlikte tasarlanan ve sadece Trendyol’da satışa sunulacak koleksiyonun gelirinin tamamıyla binlerce kadının girişimcilik yolculuğuna destek olunması hedefleniyor. Kadın girişimcilerin yanında olmayı her zaman sorumlulukları olarak gördüklerini belirten Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yaratıyor.

KAGİDER ile başlattığımız ‘Gelecek Kadınların’ programı ile de daha fazla kadının dijital ekonomide var olmasına katkı sağlayacağız” dedi.

Trendyol satıcıları arasında kadın girişimci sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Mutlu, “Trendyol olarak, platformumuzda kadınların katılımına büyük önem veriyoruz. Satıcılarımızda çalışan kadın oranı da yüzde 54 ile Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye’de kadın işverenlerin oranı yüzde 10 iken, Trendyol satıcılarının yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor. Sadece pandemi döneminde 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı” diye konuştu.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise “Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde ülke olarak ekonomik performansımızı güçlendireceğiz. Dijitalleşme ise hiç şüphe yok ki cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması sürecini hızlandıracak. Burada kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına düşen, kadınların dijital ekonomide var olmaları için gerekli desteği sunmaktır” diye konuştu.