Geleceğin kadın liderlerini yetiştirecek

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Sürdürülebilir kadın liderler... Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’e sordum; “Bu kavramı nasıl tanımlarsınız?”

Cinsiyet eşitliği konusunda her zaman cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Boyner yanıtladı: “Biz kadının toplumsal dinamiklere daha fazla katkı yapması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik değerlerini benimsemiş ve bunu bulunduğu ortama aktarmak konusunda inisiyatif alan kadın liderlerden bahsediyoruz. Cinsiyet eşitliğine kadın liderlerle katkıda bulunmak gerektiğini düşünüyoruz.”

Boyner Grup’un 2023 sürdürülebilirlik raporunun detaylarını anlatmak üzere sahnede Ümit Boyner. Yanında Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu ve Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun var.

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İYİLİĞİN MODASI GEÇMEZ

Boyner Grup’un sosyal etkili birçok çalışmasına şaht olduk bugüne kadar. Sahnede bütün bunlar tek anlatıldıktan sonra Ümit Boyner’in şu sözleri dikkatimi çekti: “Modası geçmeyecek tek kavram iyilik.”

Lider havuzunu destekleyecek heyecan verici yeni bir projenin haberini verdi ardından. Adı; She Lab. Ümit Boyner projeyi, “Sürdürülebilir kadın liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye özetledi. Bu nedenle girişteki soruyu yönelttim. UNDP ile birlikte sürdürülebilirlik değerlerini güçlü bir şekilde hem iş modeline hem de topluma aktaracak kadın liderleri eğitecekler.

Nasıl olacak? Ümit Boyner, şu bilgileri verdi: “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre kadın çalışanların oranı dünya ortalamasında yüzde 48.5. Türkiye’de ise yüzde 38.3. Kadın liderliğe gelince oranlar daha da küçülüyor. Buradan hareketle UNDP ile bir program yürütmek üzere işbirliğine gittik. Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine yön verecek kadın liderleri yetiştirmek için düğmeye bastık. Üniversitelerin üç ve dördüncü sınıf kız öğrencilerini kapsayacak. Öncü bir çalışma olacak. Entegre düşünebilen, yapay zekâ ile çalışma becerilerine sahip genç lider adaylarını yetiştireceğiz. UNDP bunu bir model haline getirmek istiyor. Sonra diğer ülkelere de bu model taşınacak.”

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GÖNÜLLÜLER MENTORLUK YAPACAK

She Lab eylülde başlayacak, 18 aylık bir online eğitim programını kapsayacak ve 210 genç kadına ulaşacak. Ümit Boyner programa kimlerin kabul edileceğiyle ilgili seçim kriterlerini UNDP’nin belirleyeceğini söyledi. Eğitimlerin sonunda öğrencilerden bir proje yapmaları istenilecek. Bu noktada Boyner gönüllüleri devreye girecek. Projelerin hayata geçirilmesinde kadın lider adaylarına mentorluk yapacaklar. Ümit Boyner, “Hedefimiz cam tavanları kırmak. Bu genç kadınları daha sonra Boyner Grup’ta istihdam etmeyi planlıyoruz” sözleriyle hedeflerini de anlattı.

2023 sürdürülebilirlik raporunun detaylarını dinledik. Ciddi bir yatırım yapılmış. Bir yılda grubun metrekare başına enerji tüketimi 2023’te yüzde 46 azaltılmış. Yine metrekare başına emisyon da yıllık yüzde 37.8 gerilemiş. Ümit Boyner, toplam yatırımların içinde sürdürülebilirliğin payının yüzde 8 olduğunu söyledi. Yeni proji She Lab için ayrılan bütçenin ise 12-13 milyon TL olduğu bilgisini verdi.

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WTECH GELECEĞİN 100LERİ’Nİ MEZUN ETTİ

Teknolojide Kadın Derneği’ni kuruluşundan bu yana takip ediyorum. STEM alanlarında kadınların daha fazla kendini göstermesi için işin köküne inen projeler geliştiriyorlar. Onlardan biri de Teknolojinin Lider 100leri adıyla yürütülüyordu. Başkan Zehra Öney’den projeyi birçok kez dinledim. Çok katılımlı bir işe dönüşmesi yolun doğru olduğunu gösteriyor. Hedef teknoloji sektöründe Türkiye’nin rol modellerini belirlemek ve bu gençleri özel bir eğitimle desteklemek.

Geçtiğimiz günlerde Teknolojinin Lider 100leri projesi ilk mezunlarını verdi. Türkiye’nin teknoloji alanında en yetenekli gençlerinin seçilerek eğitim programına dahil edildiği projede eğitim alan öğrencilerin yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor. Proje kapsamında 166’sı kadın 23’ü erkek olmak üzere toplam 189 öğrenci dört aylık eğitim aldı. Öğrendim ki, Türkiye’nin teknoloji alanında en yetenekli gençlerinin seçilerek eğitim programına dahil edildiği projede öğrencilerin yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor.

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68 MARKA KATILDI

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, projeyi Cumhuriyetin 100’üncü yılına atfen gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. “Teknolojinin Lider 100leri projemiz ile gençlerimizi geleceğin mesleklerinde istihdama hazır hale getirmek ve istihdama yerleştirmek en büyük hedefimiz oldu. Bu kapsamda dernek üyelerimiz ve 68 marka ile birlikte rekabet gözetmeksizin projenin etkisini artırmak üzere ilk defa bir projede birleşti. Başvurular arasından seçilen öğrenciler Veri Analitiği, Python ile Veri Bilimi, Python ile Yapay Zeka, Robotik Süreç Otomasyonu, Süreç Analisti ve Siber Güvenlik alanlarda uzmanlaşırken bir yandan da IQ, EQ ve CQ alanında sosyal beceri eğitimleri ve onları destekleyen kurumlardan mentorluk desteği aldılar” dedi.