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Geleceğin kadın liderlerine destek
Hürriyet Sürdürülebilirlik projesi kapsamında bir araya geldiğimiz Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, Türkiye’deki 60. yılını kutlayan Cargill’in, kadın liderlerin yetişmesine katkıda bulunmak için Türk Eğitim Vakfı işbirliğinde ‘Geleceğe 60 Lider’ programını hayata geçirdiğini söyledi. “Öğrencilerimize staj, mentorluk, proje yarışmaları, workshop, fabrika ziyaretleriyle yerinde eğitim gibi çeşitli fırsatlar sunarak özgüvenli, donanımlı kadın liderler olmaları yolunda onları desteklemeyi hedefliyoruz. Bu öğrencilerimiz yarın öbür gün bizlerin yerine geçecek kadın liderler olacaklar” diye konuştu. (Sponsorlu İçerik)
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