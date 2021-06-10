Geleceğin doktorlarına Sabancı’dan destek

Proje bünyesinde 65 ilden 698 öğrenci, 559’u Sabancı Topluluğu’ndan, 67’si ise topluluk dışından olmak üzere toplam 626 mentor ile eşleştirilirken toplam 30 farklı online etkinlik gerçekleştirildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Pandemi sırasında biz en başından beri hep şunu demiştik: Cephede savaşanlara destek olacağız. Cephede kimler savaşıyor; sağlık çalışanları... Sağlık çalışanlarımız hastanelerde bu kadar fazla vakit geçirirken onların evlatları zor durumdalar, ailelerinden uzaklar. Ailelerini göremiyorlar ve özellikle 11-12. Sınıftaki çocuklar çok ciddi stresli bir süreçten geçiyorlar. Böyle bir dönemde anneleri, babaları, kardeşleri yokken biz bu sınav hazırlık süreçlerinde onlara destek olmak için YarınBizim projemizi başlattık. Proje çığ gibi büyüyor. Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı, Topluluk şirketlerimiz, herkes bu işe kaynaklarını seferber etti. Bu projeye özel olarak hayata geçirdiğimiz portalımızın büyüme hızını artık kontrol edemiyoruz. Sabancı Üniversitesi mezunları bu işe geldi. Onlar şu anda katkıda bulunuyorlar, üniversite tüm alt yapısını açtı, vakıf alt yapısını açtı. Aksigorta, Brisa, Akbank herkes buraya destek olabilmek için inanılmaz bir iş yapıyor” dedi.

TÜM ÖĞRENCİLERE AÇABİLİRİZ

Kendisinin de Darüşşafaka’dan bir mentisi olduğunu söyleyen Alper, “Onunla üçüncü görüşmemi yaptım. Onun gözündeki pırıltıyı görüyorum. Üçüncü, dördüncü görüşmelerde bu çocukların dünya görüşlerinin değiştiğini, hayata artık daha umutla ve daha farklı bakıyor olduklarını görmeleri beni gerçekten mutlu ediyor. Herkesin birbirini eleştirdiği bir dönemde, gençlerimiz için, geleceğimiz için böyle bir iş birliği içerisinde olmak mutluluk verici” ifadelerini kullandı. Öğrencilerinin büyük kısmının tıp okumak gibi bir hayali olduğunu da sözlerine ekleyen Cenk Alper şöyle devam etti: “Proje katılımcılarımızın yüzde 25’i doktor olmak istiyor. İnşallah 10 sene sonra onlara tedaviye gideceğiz. Mühendis olacaklar, yazılımcı olacaklar... Bu iki senelik bir program ama muhtemelen daha da devam edecek. En basiti, Türkiye’de üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilere burayı açarız, onlar da bu projeden faydalanırlar.”

‘YÖNETİCİLERE MEYDAN OKUYORLAR’

Sabancı Topluluğu bünyesinde hayata geçirdikleri diğer bir projenin de detaylarını açıklayan Cenk Alper, “X-Challengers ismini verdiğimiz projeyle Sabancı Topluluğu’ndaki her grup başkanlığımızdan 6-7 arkadaşımızı seçtik. Bu arkadaşlarımızın maksimum yaşı 27. Bu arkadaşlarımızı 1.5 aylık bir süreyle işlerinden tamamen aldık. Şu anda arkadaşlarımız şirketlerinde çalışmıyorlar. Bir danışman yönetiminde, biz Sabancı Holding yöneticileri olarak şirketimizin beş yıllık planını hazırlarken, bize paralel olarak, hiçbir sınır hudut tanımadan grup başkanlıklarına beş yıllık birer plan hazırlıyorlar. Ve şu anda iki grup birbirini görmüyor. Bir anlamda bizim planımıza meydan okuyorlar” diye konuştu.

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