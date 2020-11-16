Geleceğe yön veriyor

OTOMOTİV sektörü her geçen gün yeni teknolojiler ile dönüşmeye devam ediyor. Pandemi dönemi ile birlikte, özellikle dijitalleşmenin önemi ortaya çok daha fazla çıkarken, otomotiv şirketleri kendilerini mobilite şirketi olarak tanımlamaya, petrol şirketleri kendilerini enerji şirketi olarak tanımlamaya başladı. Dönüşüm bir kat daha hızlandı. Hayata geçirilen yeniliklerin büyük bölümü elektrikli teknolojiler ve dijitalleşme üzerine kurulu bir hal aldı. Önde gelen otomotiv şirketlerinden BMW de bu yeni teknolojilerini 3 günlük bir basın toplantısı ile gözler önüne serdi.

KARADA VE HAVADA

Marka, #NEXTGen 2020 etkinliğinde gelecek vizyonunu ve elektrikli mobilite alanındaki en son teknolojilerini dünyayla paylaştı. BMW Motorrad’ın tamamen elektrikli modeli olan Definition CE 04’ün tanıtıldığı etkinlikte, Kasım 2021’de yollarla buluşmaya hazırlanan iNEXT’in seri üretim versiyonu BMW iX’in de online lansmanı gerçekleşti. Bunun yanı sıra insanların da uçabileceğini gözler önüne seren elektrikli Wing Suit teknolojinin geldiği en ileri noktalardan bir tanesini ortaya koydu.

BİR MİLYONUN ÜZERİNE

Elektrikli mobilite alanında liderlik hedefi ile yola çıkan Grup, Avrupa pazarında tescilli BMW ve MINI modellerinin yaklaşık yüzde 13.3’ü tamamen elektrikli veya plug-in hybrid sürüş sistemlerine sahip. Marka bu oranın 2021’de yüzde 25, 2025’te yüzde 33 ve 2030’da ise yüzde 50’ye çıkmasını planlıyor. Dünyada 2019 yılına kadar toplam 500 bin’i aşan elektrikli model satışlarının ise 2021 yılının sonunda bir milyona ulaşması bekleniyor. Marka,

2015 yılında 8 bin metrekarelik üretim alanı ile başlayan elektrikli motor üretimini on kat büyüyerek yaklaşık 80 bin metrekareye çıkartırken 2022 yılında Dingolfing’de yılda yarım milyondan fazla elektrikli motor sistemleri üretmeyi hedefliyor.

ELEKTRİKLİ KANATLAR ‘ELECTRIFIED WINGSUIT’

YER çekimine en doğal yoldan karşı koyarak yapılan wingsuit uçuşu, havada düşüş hızını yavaşlatmak için özel olarak geliştirilmiş bir kıyafet ile gerçekleştiriliyor. Uçaktan veya yüksek bir yerden atlayarak yapılan bu ekstrem sporda, yere iniş için paraşüt kullanılıyor. BMW i‘nin bu kanat kıyafeti için geliştirdiği elektrikli sürüş sistemi hem bu spora hem de uçma hayallerimize yeni bir soluk getiriyor. BMW Group’a ait Designworks ve Avusturyalı profesyonel wingsuit pilotu Peter Salzmann iş birliğiyle gerçekleştirilmiş. Electrified Wingsuit her biri 7.5 kilovatt güç çıkışına sahip olan iki adet muhafazalı karbon pervane ile donatılmış. Pervanelerin devir hızı yaklaşık 25 bin devir. Elektrikli sistemin amacı, havada daha iyi bir sabit süzülüş elde etmek için kanat kıyafetinin performansını artırarak daha uzun mesafe katedilmesine olanak sağlamak.

DİJİTAL PLATFORM VE OYUN TEKNOLOJİSİ

BMW iX ile tanıtılan yeni dijital platform, bağlantı, performans ve yapay zeka için de yeni standartları belirliyor. iX’in tüm fonksiyonları aktifken ve tam yükte çalışırken, 30 gigabit/saniyeye varan veri hızıyla iletişim kuran Gigabit Ethernet teknolojisi sayesinde BMW iX trafik, park alanları, tehlikeli durumlar veya yol işaretleri hakkında verileri hızlı toplayabiliyor. Bu verileri anonim bir biçimde yapay zeka yardımıyla değerlendirebiliyor. 5G ile; yaya, bisiklet ve scooter sürücülerinin akıllı telefonları ile ağa bağlanmadan doğrudan altyapı ile iletişim kurabilmesine olanak sağlayacak. iX, markanın oyun teknolojisi kullanarak geliştirdiği ilk otomobil.

SCOOTER SEGMENTİNDE ELEKTRİKLİ DEVRİM



ELEKTRİKLİ sürüş sistemi, çığır açan tasarımı ve yenilikçi bağlantı çözümleri ile Definition CE 04, scooter segmentinde tarihi yeniden yazıyor. Concept Link’in seri üretime hazırlanan versiyonu, motosiklet tutkunlarının analog ve dijital dünyalarını “Plugged to Life” çatısı altında birbirine bağlıyor. BMW Motosiklet, Definition CE 04 ile şehir merkezlerine yönelik elektrikli mobilite stratejisini gerçeğe dönüştürmüş oluyor. Definiton CE 04’ün tasarımı, yeni bir kentsel estetik ve stilistik evrimi temsil ediyor. Elektrikli motor sistemi, tek taraflı salıncak kolu, yaylı destek ve dişli kayıştan oluşan Definition CE 04’nin teknik kalbi mat siyah olarak sunuluyor.