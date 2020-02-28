GEKAP beyannamesi ne zaman verilir? GEKAP beyannamesini kimler verecek?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) olarak nitelendirilen plastik poşet, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj geri kazanım katılım payı, ocak 2020 itibariyle tüm kalemlerde resmen başladı. Peki, GEKAP beyannamesi ne zaman verilir ve GEKAP beyannamesini kimler verecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
GEKAP beyannamesi pek çok işletme sahibi ve yöneticisinin araştırdığı hususlar arasında yer almaya başladı.
Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ambalajların ve türlerinin belirlenmesinde Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’te yer alan ambalaj tanımı esas alınmak sureti ile aşağıda belirlenen kriterler ve örneklemeler üzerinden değerlendirme yapılır.
Ambalajlar; içerisinde bulunan, taşman, korunan, saklanan ve/veya satışa sunulan ürün/eşya/malzemelerin Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde olup olmamasına, bu ürün/eşya/malzemelerin tehlikeli veya tehlikesiz özellik gösterip göstermemesine bakılmaksızın geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi tutulur.
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