Geçiş belgelerinde rekor kırıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Kirada ‘ara zam’ oyunuKirada ‘ara zam’ oyunu#Kira
Maça damga vuran 3 pozisyon için eski hakemler ne dedi VAR hakemi için dikkat çeken sözler...Maça damga vuran 3 pozisyon için eski hakemler ne dedi? VAR hakemi için dikkat çeken sözler...#Galatasaray-Altay
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şartTikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart#SOSYAL MEDYA
Bakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlarBakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlar#Süleyman Soylu
İşte en çarpıcı örnek: Ne kararmış bu arkadaş...İşte en çarpıcı örnek: Ne kararmış bu arkadaş...#Kaçak Yapı
Bağcılarda patlama Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiBağcılar'da patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi#İstanbul
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
Yanardağın öfkesi her şeyi yuttu... Tek bir fotoğraf her şeyi anlatmaya yettiYanardağın öfkesi her şeyi yuttu... Tek bir fotoğraf her şeyi anlatmaya yetti!#ENDONEZYA
Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…#Aşı
1 milyar liralık mağduriyet Kripto para vurgununu şema ile anlattı1 milyar liralık mağduriyet! Kripto para vurgununu şema ile anlattı#Bitrota
Yozgatta iş adamına 2,3 milyon euroluk tuzakYozgat'ta iş adamına 2,3 milyon euroluk tuzak!#Yozgat
Milyonlar umutla bekliyordu... DSÖden sevindiren Omicron açıklaması geldiMilyonlar umutla bekliyordu... DSÖ'den sevindiren Omicron açıklaması geldi!#Koronavirüs
İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgiİki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi#Tüik
Boşuna delirten hastalık denmiyor Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...Boşuna delirten hastalık denmiyor! Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...#Sağlık
CNNi sarsan cinsel taciz depremiCNN'i sarsan cinsel taciz depremi! #Chris Cuomo
HABERLEREkonomi Haberleri

Geçiş belgelerinde rekor kırıldı

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Geçiş Belgesi#İzin
Geçiş belgelerinde rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşımacılığında 21 ülkeden temin edilen geçiş belgelerinin 1 buçuk milyonun üzerine çıktığını ve rekor kırıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla, ulaşımın her alanında adımlar atmaya devam ediyor. Karayolu taşımacılığında temin edilen geçiş belgelerinde 2021 yılında rekor kırıldı. 21 farklı ülkeden alınan ilave belgeler ile birlikte toplam geçiş belgesi sayısı 1 buçuk milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası karayolu taşımacılığından elde edilen kazanımlar ihracata büyük katkı sağladı. Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Karayolu Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) toplantılarında Kırgızistan ile serbestleştirme süreci başlatıldı. Macaristan ile de transitte kotanın sınırsız olduğu hüküm altına alındı.

Gözden Kaçmasın

Kirada ‘ara zam’ oyunuKirada ‘ara zam’ oyunuHaberi Görüntüle

21 FARKLI ÜLKEDEN İLAVE BELGELER ALINDI

Azerbaycan geçiş belgesinin 35 binden 46 bine yükseltildiği belirtilen açıklamada, “Özbekistan’dan da 18 bin ücretsiz belge alındı. 2021 yılında, karayolu taşımacılığında temin edilen geçiş belgelerinde de rekor kırıldı. 21 farklı ülkeden alınan ilave belgeler ile birlikte, toplam geçiş belgesi sayısı 1.5 milyonu aştı. Bu ülkeler arasında yer alan, İtalya, İspanya, Finlandiya, Norveç, Yunanistan’dan ilk defa ilave belge temin edildi" ifadeleri yer aldı.

“TAŞIMACILARA VE İHRACATÇILARA YILLIK 6 MİLYON DOLARA VARAN TASARRUF SAĞLIYOR”

Avrupa’ya yönelik taşımalarda büyük adım atıldığına vurgu yapılan açıklamada, “Avrupa ülkelerine yönelik uluslararası karayolu taşımalarında en önemli transit ülkelerden birisi olan Sırbistan ile KUKK toplantısı gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki karayolu taşımacılığında tarihi kararlar alındı. İmzalanan protokol ile 2022 yılından itibaren geçiş belgelerinin tamamının ücretsiz olması kararlaştırıldı. Taraflar, yeni bir karayolu taşımacılığı anlaşması yaparak ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi konusunda prensip kararı aldı. Türk taşımacıları için belirlenen yıllık çok girişli geçiş belgesi sayısı ise 25 bin olarak belirlendi. Bu sayede 25 bin taşıtımız tek belge ile bir yıl boyunca sınırsız sayıda Sırbistan’a ve Sırbistan üzerinden taşıma yapabilme imkanına kavuştu. Geçiş belgelerinin ücretsiz olması taşımacılara ve ihracatçılara yıllık 6 milyon dolara varan tasarruf sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkıHaberi Görüntüle

YUNANİSTAN’DAN İLK DEFA ÜCRETSİZ TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ TEMİN EDİLDİ

KUKK toplantısı yapılan bir diğer ülkenin de Yunanistan olduğu kaydedilen açıklamada, toplantı sonunda imzalanan protokol ile yıllar sonra ikili geçiş belgesi kotasının 20 binden 26 bine yükseltildiği, bunun 13 bin adedinin ise ücretsiz olduğuna dikkat çekildi. Transit geçiş belgesi kotasının 35 binden 40 bine yükseltilirken, belgelerin yarısının ücretsiz kota olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, “Ayrıca, 2021 yılında alınan 11 bin ilave belgenin 2022 yılı kotasından mahsup edilmemesi kararlaştırıldı. Yunanistan’dan ilk defa ücretsiz transit geçiş belgesi temin edilirken, hem ikili hem de ikili taşımalarda alınacak ücretsiz belgeler sektöre 2.3 milyon Euro tasarruf imkanı sağladı” denildi.

Gözden Kaçmasın

Yanardağın öfkesi her şeyi yuttu Ölü sayısı giderek artıyorYanardağın öfkesi her şeyi yuttu! Ölü sayısı giderek artıyorHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Geçiş Belgesi#İzin

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith