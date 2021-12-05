Geçiş belgelerinde rekor kırıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla, ulaşımın her alanında adımlar atmaya devam ediyor. Karayolu taşımacılığında temin edilen geçiş belgelerinde 2021 yılında rekor kırıldı. 21 farklı ülkeden alınan ilave belgeler ile birlikte toplam geçiş belgesi sayısı 1 buçuk milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası karayolu taşımacılığından elde edilen kazanımlar ihracata büyük katkı sağladı. Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Karayolu Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) toplantılarında Kırgızistan ile serbestleştirme süreci başlatıldı. Macaristan ile de transitte kotanın sınırsız olduğu hüküm altına alındı.

21 FARKLI ÜLKEDEN İLAVE BELGELER ALINDI



Azerbaycan geçiş belgesinin 35 binden 46 bine yükseltildiği belirtilen açıklamada, “Özbekistan’dan da 18 bin ücretsiz belge alındı. 2021 yılında, karayolu taşımacılığında temin edilen geçiş belgelerinde de rekor kırıldı. 21 farklı ülkeden alınan ilave belgeler ile birlikte, toplam geçiş belgesi sayısı 1.5 milyonu aştı. Bu ülkeler arasında yer alan, İtalya, İspanya, Finlandiya, Norveç, Yunanistan’dan ilk defa ilave belge temin edildi" ifadeleri yer aldı.

“TAŞIMACILARA VE İHRACATÇILARA YILLIK 6 MİLYON DOLARA VARAN TASARRUF SAĞLIYOR”



Avrupa’ya yönelik taşımalarda büyük adım atıldığına vurgu yapılan açıklamada, “Avrupa ülkelerine yönelik uluslararası karayolu taşımalarında en önemli transit ülkelerden birisi olan Sırbistan ile KUKK toplantısı gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki karayolu taşımacılığında tarihi kararlar alındı. İmzalanan protokol ile 2022 yılından itibaren geçiş belgelerinin tamamının ücretsiz olması kararlaştırıldı. Taraflar, yeni bir karayolu taşımacılığı anlaşması yaparak ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi konusunda prensip kararı aldı. Türk taşımacıları için belirlenen yıllık çok girişli geçiş belgesi sayısı ise 25 bin olarak belirlendi. Bu sayede 25 bin taşıtımız tek belge ile bir yıl boyunca sınırsız sayıda Sırbistan’a ve Sırbistan üzerinden taşıma yapabilme imkanına kavuştu. Geçiş belgelerinin ücretsiz olması taşımacılara ve ihracatçılara yıllık 6 milyon dolara varan tasarruf sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

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YUNANİSTAN’DAN İLK DEFA ÜCRETSİZ TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ TEMİN EDİLDİ



KUKK toplantısı yapılan bir diğer ülkenin de Yunanistan olduğu kaydedilen açıklamada, toplantı sonunda imzalanan protokol ile yıllar sonra ikili geçiş belgesi kotasının 20 binden 26 bine yükseltildiği, bunun 13 bin adedinin ise ücretsiz olduğuna dikkat çekildi. Transit geçiş belgesi kotasının 35 binden 40 bine yükseltilirken, belgelerin yarısının ücretsiz kota olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, “Ayrıca, 2021 yılında alınan 11 bin ilave belgenin 2022 yılı kotasından mahsup edilmemesi kararlaştırıldı. Yunanistan’dan ilk defa ücretsiz transit geçiş belgesi temin edilirken, hem ikili hem de ikili taşımalarda alınacak ücretsiz belgeler sektöre 2.3 milyon Euro tasarruf imkanı sağladı” denildi.