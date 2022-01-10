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Geçen yıl 562 bin otomobil satıldı

#Otomotiv Distribütörleri Derneği#Otomotiv#Satış
Geçen yıl 562 bin otomobil satıldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2021 yılına ait otomobil ve hafif ticari araç satışlarını açıkladı. Buna göre, toplam satışlar bir önceki yıla göre yüzde 4.6 azalarak 737 bin 350 oldu.

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Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7.9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı. 2021 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise sert düştü. Toplam pazar aralık ayında yüzde 40.3 azalarak 62 bin 243 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalışla 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20.7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.

TOPLAMDA FİAT

ODD verilerine göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 121 bin 254 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 81 bin 280 satışla ikinci ve Volkswagen (VW) de 68 bin 186 satışla üçüncü sırada yer aldı. Bu markaları 67 bin 269 adet satışla Ford ve 52 bin 588 satışla Toyota izledi. Geçen yıl en fazla satılan otomobil modeli Fiat Egea oldu. Bursa’da üretilen Egea 49 bin 698 adet satarken, bu modeli 41 bin 343 adetle Toyota Corolla, 36 bin 438 adetle Renault Clio, 29 bin 832 adetle Renault Megane, 22 bin 334 adetle Honda Civic, 19 bin 38 adetle Dacia Duster modelleri izledi.

OTODA RENAULT

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Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında ise Renault markası, 75 bin 561 adet satış ve yüzde 13.45’lik pazar payıyla yılı zirvede tamamladı. Bu markayı 73 bin 81 adetle Fiat ve 53 bin 523 adetle VW takip etti. 2021 yılında Türkiye pazarındaki diğer yüksek satış adetli markaların otomobil satışları ise şu şekilde kayıtlara geçti: Toyota 45 bin 899, Hyundai 36 bin 935, Peugeot 28 bin 998, Honda 28 bin 150, Dacia 26 bin 672, Skoda 25 bin 228, Citroen 22 bin 551, Opel 20 bin 754, BMW 15 bin 555 ve Mercedes-Benz 15 bin 398.

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#Otomotiv Distribütörleri Derneği#Otomotiv#Satış

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