Geçen ay Avusturya'ya göndermişlerdi... Urlalı kadınlardan Orta Doğu pazarına ilk adım

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Kadınların üretime katılımını sağlamak amacıyla 2014'te kurulan Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin üyeleri, Avusturya'ya yaptıkları ihracatın ardından sakız enginarı, Bornova kınalı bamyası ve kahvaltılık sosun yer aldığı 17 koliyi Dubai'ye gönderdi.

İzmir'in Urla ilçesinde faaliyet gösteren 172 ortaklı kadın kooperatifi, sakız enginarı başta olmak üzere yöreye özgü ürünleri işleyerek ekonomiye katkı sunuyor. Coğrafi işaret tescil belgesi de alınan sakız enginarını yurt dışında tanıtmak için 2020'de çalışmalara başlayan Urlalı kadınlar, bu kapsamda bir ay önce Avusturya merkezli bir firmayla satış anlaşması imzalayarak, ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Urlalı kadınlar, Avusturya'ya ihracatın ardından Dubai'ye de ürün gönderdi. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İkinci Başkanı Sibel Uyar, AA muhabirine, Urlalı kadınlar olarak ilçelerinde hep ilkleri başardıkları, tüm kadın kooperatiflerine örnek olduklarını söyledi.

Avusturya'da ürünlerinin "Urla Karya" markasıyla büyük ilgi gördüğünü öğrendiklerini anlatan Uyar, "Bu sefer coğrafi işaretli enginarımızı, Bornova kınalı bamyamızı ve kahvaltı sosumuzu ilk etapla 17 koli olarak Dubai'ye gönderiyoruz. Türkiye'nin adını yurt dışında duyurmaya çalışıyoruz. Bizim tattığımız tatları yurt dışında herkesin tatmasını istiyoruz." dedi.

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Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2020 yılında 150 bin lira hibe desteği aldıklarını belirten Uyar, bunun ihracat sürecinde kendilerine önemli bir destek olduğunu söyledi.

"AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İÇİN YENİ BİR ÜRÜN YAPMA HAZIRLIĞINDAYIZ"

Türkçe ve İngilizcenin yanında bu kez ürünleri için Arapça etiketler hazırladıklarını anlatan Uyar, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizin tahlilleri ve analizleri yapıldı. İhracat için uygun bulundu. Kendi çocuklarımıza hazırlar gibi yurt dışına gönderiyoruz. İhracat için başka ülkelerle de görüşüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri için yeni bir ürün yapma hazırlığındayız."

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Üyelerden İlknur Soysüllü ise 2017 yılında kooperatife ortak olduğunu, o günden bu yana hayatının değiştiğini söyledi.

Bir kadın olarak üreterek ekonomiye katkı koymanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Soysüllü, "Ürünlerimizin üretim aşamasından kavanozlanmasına kadar her şeyi bizler yapıyoruz. Gönderdiğimiz ürünlerin ihraç ettiğimiz ülkelerde tüketilmesi bizi mutlu ediyor. Sağlıklı gıdalara diğer insanlarda ulaşabiliyor. Kooperatifte kadınlar olarak sosyalleşirken, ev ekonomimize de katkı koyuyoruz." diye konuştu.

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Arife Bulut ise kadınların istemesi durumunda her şeyi başarabileceğini vurguladı.