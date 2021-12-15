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Gecelik ortalama 1.750 TL! Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor

#Turizm#Yılbaşı#Rezervasyon
Gecelik ortalama 1.750 TL Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor
Kübra GENÇ

Yılbaşı gelirken otellerde doluluk oranları artış kaydetmeye başladı. Bazı şehirlerde kapasite tamamen dolarken bazılarında ise son boş odalar için rezervasyon alınıyor. İşte en çok tercih edilen yerler ve fiyatlar...

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Pandemi etkileri azaldıkça tüm dünyada yeniden seyahat planları 2021 yazında hareketlenmişti. Omicron varyantının dünyada etkileri konuşulurken turizmin geleceğinden umut olduğu ifade ediliyor. 

2022'de pandemi etkilerinin azalması beklenirken, yılbaşı rezervasyonlarının da canlanması otellerde yeniden hareketliliğe neden oldu. 

Yılbaşı gala programı da dahil olmak üzere fiyatlar, gecelik kişi başı ortalama 1750 TL bandında seyrederken en çok ilgi yine İstanbul ve Antalya'da... Bazı turistler ise kayak bölgelerini tercih ediyor. Uzmanlar turizmde yılbaşı yoğunluğunu Hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi. 

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"PANDEMİ ETKİLERİ AZALACAK"

Enuygun Ticaret Müdürü Orkun Özkan hem yılbaşı hem de 2022 seyahat tahminlerinden bahsetti ve "Öncelikle 2022’nin pandeminin etkilerinin azaldığı ve özgürce seyahatlerimize devam ettiğimiz bir yıl olmasını bekliyoruz. Pandemi, geçmişteki seyahat anlayışlarımızı kalıcı bir şekilde değiştirdi. Bu değişimle beraber 2022’de doğayla bir arada olduğumuz, sakinliği tercih ettiğimiz seyahat konseptleri ilgi görmeye devam edecek. 2022 yılında yurt içi uçuşların 2019’a kıyasla yüzde 79 seviyesinde tamamlanacağını ön görüyoruz. Dünya genelinde azalan yurt dışı seyahatlerinin ise yine 2019 yılına göre yüzde 52 seviyesinde olacağını ön görüyoruz. 2021 yılında birçok ülke sınırlarını yavaş yavaş açmaya başlamıştı. Yeni keşfedilen varyantların etkisiyle kurallar sürekli değişiklik gösterse de Türkiye’nin verdiği aşı sertifikasının Avrupa’daki birçok ülkede tanınmasıyla yurt dışı seyahatlerimizin daha kolay bir hale geleceğini söyleyebiliriz" dedi. 

Gecelik ortalama 1.750 TL Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor

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YABANCI TURİSTİN TERCİHİ: İSTANBUL

Özkan '20-31 Aralık tarihleri arasında yurt dışından Türkiye’ye satın alınan uçak biletlerine bakıldığında turistlerin 24 ve 25 Aralık tarihleri için seyahat planladıklarını görüyoruz' derken, "Noel ile başlayan tatil dönemlerinde Türkiye seyahati planlayan yabancı turistlerin yüzde 53’ü İstanbul’a uçak bileti almış. İstanbul’u yüzde 19 ile İzmir, yüzde 10 ile Ankara takip ediyor. Yabancı turistlerin en çok hangi şehirden İstanbul uçak bileti satın aldığına baktığımızda Amsterdam öne çıkıyor. Amsterdam’ı Londra, Berlin ve Varşova takip ediyor. Bu tarihlerde satın alınan biletlerin yüzde 5’i Amsterdam - İstanbul rotası için. Turistlerin yüzde 17’si dönüş tarihi için 2 Ocak’ı seçerken, yüzde 15’i de 8 Ocak’ı tercih ediyor" ifadesinde bulundu. 

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YERLİ TURİST 2 GECELİK REZERVASYONDAN YANA

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Yerli turistin yılbaşı planlarından bahseden Özkan, "30 ve 31 Aralık tarihleri için yurt içi rotalar genelinde en çok uçak bileti satın alınan şehirler İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Ankara. Bu şehirleri Trabzon, Lefkoşa ve Bodrum takip ediyor. Önceki hafta ile kıyasladığımızda yerli turistin yüzde 28’lik bir oranla 31 Aralık için uçak bileti aldığını görüyoruz. Otel tercihleri incelendiğinde kullanıcıların yüzde 36’sının iki gecelik rezervasyon yaptırdığı öne çıkıyor. Otel konaklaması için en çok tercih edilen şehirlerde ilk sırada yine İstanbul yer alırken Eskişehir, Antalya, Bursa, Ankara ve Kıbrıs da listede bulunuyor" dedi. 

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Gecelik ortalama 1.750 TL Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor

YILBAŞI KONAKLAMASI 1.468 TL'Yİ BULUYOR

Fiyat bandından da bahseden Özkan şu ifadelerde bulundu: "20–31 Aralık tarihleri arasında ortalama gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları 1.191 TL iken, otobüs biletinde tek yön ortalama fiyat 138 TL. Otel fiyatlarında ortalama tutar ise 1.468 TL."

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"DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞACAK"

Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz da yılbaşı beklentileri hakkında konuştu ve "Yılbaşı dönemine yaklaştıkça, otellerin doluluk oranları da artmaya başladı. Özellikle pandemi döneminde sınırlarını kapatan ülkelere gidemeyen Türk misafirlerin, tercihlerini yurt içi otellerine çevirmesi ile doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşacağını öngörüyoruz" dedi. 

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Gecelik ortalama 1.750 TL Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor

KAYAK BÖLGELERİ DE TERCİH EDİLİYOR

'Özellikle Antalya bölgesindeki tesisler, yılbaşı etkinliklerini hem Türk hem de yabancı misafirlere göre şekillendiriyor.  Ek olarak Uludağ ve Kartalkaya bölgelerinde de yabancı turist misafirler bekleniyor' diyen Küçükyılmaz, "Talep durumuna göre, Antalya ve Kıbrıs ilk tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor. İstanbul’a yakın bölgelerden Abant, Ağva ve Sapanca’nın yanı sıra, kayak bölgeleri de tercih edilen rotalar arasında sıralanıyor" ifadesinde bulundu. 

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Küçükyılmaz ayrıca "Yılbaşı gala programı da dahil olmak üzere fiyatlar, gecelik kişi başı ortalama 1750 TL bandında seyrediyor" dedi. 

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