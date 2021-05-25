Geceliği 25 bin dolara villa tatili

Önceki yıllarda 1 hafta- 10 gün olan villa tercihleri, pandemi döneminde bir-iki aya kadar uzadı.

‘DÜNYA LİDERLERİ KALDI’

Geceliği 25 bin doları bulan süper lüks villalar ve otellerin kral daireleri, 2015 yılındaki G20 Liderler Zirvesi’nde Obama, Putin, Merkel gibi 20 ülkenin devlet başkanı ve başkabanlarının yanı sıra, Rus milyarder Roman Abramoviç, Hollywood yıldızları Monica Belluci, Sharon Stone, Mariah Carey, Richard Gere, Jason Statham, Tom Jones, Paris Hilton ile birçok ülkeden siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından ünlü isimleri ağırladı. VIP villalarda müşteriye 24 saat hizmet veren özel kahya tahsis ediliyor. Ayrıca özel oda servisi, sauna, Türk hamamı, SPA, sinema salonu, özel açık havuz, özel yatak odaları bulunuyor. Kral dairelerinin müşterileri, havalimanından lüks otomobiller veya helikopterle otele transfer ediliyor.

Turizm sektörü temsilcileri, “Villaların dolulukları yüzde 80’i buldu. Villa konsepti gerçekleştiğinden beri tahminen 15-20 yıldır ilk defa bu kadar ciddi villa talebiyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz” dedi.

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