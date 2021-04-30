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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:33 | Son Güncelleme:

Geceleme hizmetinde KDV oranı yüzde 1 olarak devam edecek

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Geceleme hizmetinde KDV oranı yüzde 1 olarak devam edecek

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre geceleme hizmetlerinde 1 Haziran'a kadar geçerli olan yüzde 1'lik KDV oranı süre sınırı olmaksızın 1 Haziran sonrasında da devam edecek.

Turizm sektörüne müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV'lerde turizmciler için değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden ve gecelemelerde yüzde 1 olan KDV 1 Haziran sonrasında da devam edecek.

TURİZM SEZONUNA DESTEK OLACAK

Tam kapanma ile koronavirüs pandemisindeki azalmayla beraber canlanacak olan turizm sektörü düşük KDV oranlarıyla daha çok müşteriye uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Geceleme hizmetinde KDV oranı yüzde 1 olarak devam edecek

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